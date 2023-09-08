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На псевдовиборах російські окупанти збирають дані для військкоматів, - Цетр нацспротиву

8 вересня, 2023 п'ятниця
18:30
Війна з Росією вибори днр

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області російські терористи використовують псевдовибори для збору даних у військкомат

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Ворог готується до мобілізації на ТОТ півдня й вже створив мережу військкоматів на захоплених землях Запоріжжя, але ця репресивна структура немає даних. Відтак ворог використовує "вибори", аби набрати інформацію про чоловіче населення регіону", - пише ЦНС.

У Центрі наголошують: чоловіче населення, яке бере участь в голосуванні, фактично одночасно й реєструється у російських військкоматах.

Що відомо про "вибори" на ТОТ

30 вересня 2022 року президент РФ Путін, спираючись на результати так званого референдуму на ТОТ підписав "договори" про "входження до складу Росії" самопроголошених "ЛНР" і "ДНР", а також Херсонської та Запорізької областей.

2 жовтня 2022 року він вніс до Держдуми законопроєкт про "прийняття до складу РФ" чотирьох областей України.

Вже 5 жовтня минулого року Путін підписав "закони" про так зване входження чотирьох областей України до складу Росії. Також він призначив Дениса Пушиліна "виконувачем обовʼязків голови ДНР", а Леоніда Пасічника - "виконувачем обовʼязків голови ЛНР". "Губернатором" Херсонщини став Володимир Сальдо, а Запоріжжя - Євген Балицький.

"Вибори" на ТОТ було призначено на 10 вересня 2023 року, але підготовку до них було розпочато набагато раніше.

4 вересня Центр нацспротиву заявив, що ворог на тимчасово окупованих територіях не зміг знайти серед місцевих достатньої кількості "громадських спостерігачів" на так звані вибори, тому запросив із РФ.

Тим часом уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що серед кандидатів до представницьких псевдоорганів на тимчасово окупованих територіях є російські військові, які брали участь у вторгненні в Україну, де вбивали й катували людей.

Британська розвідка спрогнозувала результати "виборів" на ТОТ України: найбільше голосів, ймовірно, набере партія "Єдина Росія".  

7 вересня Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради, зазначив, що окупаційна влада вже намалювала 15% явки місцевого населення на "вибори". 

8 вересня Україна закликала міжнародних партнерів запровадити санкції проти організаторів псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях.

Україна
Росія
вибори
окуповані території
окупанти
Запорізька область
Військові новини
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