Про це пишуть пропагандистські ЗМІ.

Зазначається, що 10 вересня стане "Єдиним днем голосування", в якому вперше "візьмуть участь" тимчасово окуповані Луганщина, Донеччина, Херсонщина та Запоріжжя. У цей день відбудуться додаткові "вибори" до Держдуми РФ.

Російські ЗМІ також зазначають, що додаткові "вибори" пройдуть у тимчасово окупованому Криму.

Що відомо про псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях України

20 вересня 2022 року так звані "громадські ради" окупованих Херсонщини та Запоріжжя ухвалили рішення провести "референдуми" про входження цих територій у склад РФ. Згодом про рішення провести псевдореферендум заявили терористичні організації "ЛНР" та "ДНР".

Пізніше, 30 вересня, Володимир Путні підписав "договори" про "входження до складу Росії" самопроголошених "ЛНР" і "ДНР", а також Херсонської та Запорізької областей.

2 жовтня 2022 року він вніс до Держдуми законопроєкт про "прийняття до складу РФ" терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР" та тимчасово окупованих територій Херсонської та Запорізької областей. Запорізька область мала "увійти" у кордонах області, а Херсонщину планували "включити до складу РФ" разом із двома районами Миколаївської області.

Вже 5 жовтня минулого року Путін підписав "закони" про так зване входження чотирьох областей України до складу Росії. Також він призначив Дениса Пушиліна "виконувачем обовʼязків голови ДНР", а Леоніда Пасічника - "виконувачем обовʼязків голови ЛНР". "Губернатором" Херсонщини став Володимир Сальдо, а Запоріжжя - Євген Балицький.

19 жовтня 2022 року на тимчасово окупованих територіях України російська влада оголосила воєнний стан, президент України Володимир Зеленський прокоментував таке рішення. Того ж дня очільник окупаційної влади Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що усі підрозділи "адміністрації" Херсонської області переїжджають на лівий берег річки Дніпро.