Зеленський відреагував на запроваджений Росією воєнний стан на тимчасово окупованих територіях Донбасу, Запоріжжя і Херсонщини
Президент України Володимир Зеленський висміяв "товаріщєй чєкістов", які запровадили воєнний стан на тимчасово окупованих територіях Донбасу, Запоріжжя і Херсонщини
Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.
"Росія півроку цуралася навіть слова "війна", карала за нього своїх же людей кримінальними справами, а тепер сама ж оголошує воєнний стан на окупованій території. Окупанти самі принесли війну на нашу землю під свою постійну брехливу тріскотню про нібито переговори, а тепер підписують якісь укази, що закріплюють війну. Ну, що можу сказати, просто істерика у "товаріщєй чєкістов". Істерика, яка буде то більшою, що ближчою буде поразка Росії", - сказав президент Володимир Зеленський.
- Президент Володимир Зеленський, що за сьогоднішню добу, 19 жовтня, російський агресор знищив три енергетичних об'єкти.
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