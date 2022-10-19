English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Росія за добу знищила три енергетичних об'єкти України, - Зеленський

Росія за добу знищила три енергетичних об'єкти України, - Зеленський

19 жовтня, 2022 середа
23:26
війна з Росією Зеленський

Президент Володимир Зеленський, що за сьогоднішню добу, 19 жовтня, російський агресор знищив три енергетичних об'єкти

Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.

"Є нові пошкодження критичної інфраструктури. Цієї доби три енергетичні об’єкти були знищені ворогом. Звичайно, ми зробимо все можливе, щоб відновити нормальні енергетичні можливості нашої країни. Але для цього потрібен час. І для цього потрібні наші з вами спільні зусилля. Завтра – ще більше, ніж раніше", - заявив президент України.

Українців також просять економити електроенергію.

"Будуть роз’яснення і від керівників обласних адміністрацій, і від урядовців, але загалом потрібно вже із 7-ї ранку завтрашнього дня особливо свідомо ставитися до споживання електрики. Будь ласка, не вмикайте зайву електротехніку. Будь ласка, обмежуйте споживання електрики тією технікою, яка потребує багато енергії. Завтра дуже важливо, щоб споживання було максимально свідомим, тоді й графіки стабілізаційних відключень будуть коротшими", - сказав Володимир Зеленський.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Відео
Суспільство
Економіка
Україна
Володимир Зеленський
Читайте також:
16 жовтня, 2022 неділя
Втеча з Білорусі 100 тисяч чоловіків закінчиться колапсом в країні, - опозиціонер Латушко про мобілізацію білорусів
18 жовтня, 2022 вiвторок
ЗМІ оприлюднили докази співпраці УПЦ МП з РПЦ під час війни
карта бойових дій
19 жовтня, 2022 середа
Карта бойових дій: 13-18 жовтня. Атака дронів і чмобіків
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.05
    Купівля 40.05
    Продаж 40.79
  • EUR
    Купівля 38.44
    Продаж 39.5
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
20 жовтня
00:16
речі окупантів
ЗСУ ліквідували мобілізованого росіянина, який провоював 10 днів, - офіцер Штефан
2022, середа
19 жовтня
23:49
Володимир Зеленський
Зеленський відреагував на запроваджений Росією воєнний стан на тимчасово окупованих територіях Донбасу, Запоріжжя і Херсонщини
23:47
На фото Володимир Зеленський
Справді важливо, що відзначені мільйони людей, які сміливо захищають свободу, - Зеленський про здобуття Премії Сахарова
23:24
Цього тижня Росія може постаратися зробити щось особливо гидке, щось особливо жорстоке, - Зеленський
Зеленський звернувся до жителів окупованих районів Півдня та Сходу: загарбники намагатимуться забрати чоловіків у свою армію - уникайте цього й спробуйте виїхати
23:01
У Миколаєві зруйновано пам'ятник радянському чекісту
У Миколаєві прогримів вибух. Зруйновано пам'ятник радянському чекісту
22:43
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Невдовзі можемо побачити звільнення Херсона. Колонка Сергія Згурця
22:39
В Маріуполі з флагштоків зникли російські триколори
В окупованому Маріуполі з флагштоків на центральній площі зникли російські триколори, - Андрющенко
22:30
Василь Ломаченко
Літаком, автівкою та човном: Ломаченко розповів, як повертався в Україну 25 лютого
22:15
OPINION
Сергій Марченко
Постійний панічний страх виснажує
22:08
російські війська окупанти
Окупанти захопили дитячий оздоровчий табір на Херсонщині
22:04
Джо Байден ООН
Путін опинився в неймовірно складному становищі, його єдиним інструментом залишається жорстоке поводження з українцями, - Байден
22:03
Як зашифрувати документи та файли
У Держспецзв'язку дали поради українцям: як зашифрувати документи та файли
22:03
OPINION
Богдан Данилишин
Ключовим "інвестором" у державні цінні папери України залишається НБУ
21:48
Марія Захарова
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 19 жовтня
21:45
OPINION
Михайло Петечук
Допоки є допомога без ленд-лізу, це чудово
21:29
Оновлено
Українська електроенергія
В Україні 20 жовтня запровадять обмеження на користування електроенергією
21:28
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
21:28
Окупанти в Маріуполі демонтували пам'ятник жертвам Голодомору
"Свідчить про правонаступництво сучасного російського режиму його попереднім": Ткаченко про знесення пам'ятника жертвам Голодомору в Маріуполі
20:56
Франк-Вальтер Штайнмаєр
Штайнмаєр скасував запланований на 20 жовтня візит до України, - Bild
20:54
Наталка Діденко
Зниження температури, мокрий сніг і дощі: прогноз погоди від Наталки Діденко на 20 жовтня
20:49
питна вода
Мер Миколаєва закликав містян підготувати запас питної води та їжі на тиждень через можливі відключення електрики
20:36
на фото: Кирило Тимошенко
Минулої доби виявлено 17 загиблих від дій РФ цивільних, ще 29 зазнали поранень, - ОП
20:30
Нова пошта
Нова пошта розробила мобільне відділення для роботи на деокупованих територіях, де немає світла
20:27
Білий Дім
Білий дім робить все можливе, щоб уникнути прямої зустрічі Байдена і Путіна на G-20, - Politico
20:18
Китай
"Некоректно вдавати, що нічого не відбувається": МЗС про "необізнаність" Китаю про атаки дронів у Києві
20:07
OPINION
Ігор Гулик
Милі друзі Путін і Берлусконі
19:59
росія іран
Посли країн ЄС схвалили санкції проти Ірану за підтримку РФ у війні з Україною, - ЗМІ
19:55
Інфографіка
Михайло Мудрик (в центрі)
УПЛ: який вигляд має таблиця після 8-го туру чемпіонату України з футболу
19:41
Норвегія
У Норвегії заарештували сина соратника Путіна, - ЗМІ
19:41
"Спеція", Віктор Коваленко
"Спеція" Коваленка вийшла в 1/8 фіналу Кубка Італії
19:30
гаубиця FH-70
Артилерія ЗСУ вдарила по 3 пунктах управління росіян. Під обстріл також потрапили міст і понтонна переправа
19:28
Максим Микитась
Екснардепу Микитасю повідомили про підозру за спробу дати хабар меру Дніпра
19:23
Оновлено
УПЛ: результати усіх матчів 8-го туру
19:21
Херсон
У Херсоні окупанти змусили мирне населення проводити фортифікаційні роботи
19:14
російський окупант
Зеки, яких завербували в армію РФ, після отримання зброї залишають підрозділи і намагаються повернутись в Росію, - Генштаб ЗСУ 
19:09
Угорщина відкрила залізничний термінал для перевезення зерна з України
Шлях до портів Адріатики: для перевезення зерна з України Угорщина відкрила залізничний термінал
19:04
Ексклюзив
путін путлер
Путін створив передумови гауляйтерам вчиняти воєнні злочини, - полковник ЗСУ Селезньов
19:01
Індія закликала своїх громадян їхати з України
19:00
Анонс
Міф про "велику культуру", його творці і герої: Юрій Макаров в онлайн-проєкті "Власні назви"
18:59
окупанти Мелітополь
На Запоріжжі окупанти провели "перепис" населення
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV