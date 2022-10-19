Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.

"Є нові пошкодження критичної інфраструктури. Цієї доби три енергетичні об’єкти були знищені ворогом. Звичайно, ми зробимо все можливе, щоб відновити нормальні енергетичні можливості нашої країни. Але для цього потрібен час. І для цього потрібні наші з вами спільні зусилля. Завтра – ще більше, ніж раніше", - заявив президент України.

Українців також просять економити електроенергію.

"Будуть роз’яснення і від керівників обласних адміністрацій, і від урядовців, але загалом потрібно вже із 7-ї ранку завтрашнього дня особливо свідомо ставитися до споживання електрики. Будь ласка, не вмикайте зайву електротехніку. Будь ласка, обмежуйте споживання електрики тією технікою, яка потребує багато енергії. Завтра дуже важливо, щоб споживання було максимально свідомим, тоді й графіки стабілізаційних відключень будуть коротшими", - сказав Володимир Зеленський.

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