Про це повідомляють російські ЗМІ.

За його словами, усі підрозділи "адміністрації" Херсонської області переїжджають на лівий берег Дніпра.

"Вже сьогодні всі владні структури, які перебувають у місті - військово-цивільна адміністрація, всі підрозділи, міністерства також переїжджають на лівобережжя. Управління на цей період вестиметься з лівого берега", - сказав Сальдо.

Він додав, що 19 жовтня на лівий берег почнуть перевозити вчителів, лікарів та інших працівників бюджетної галузі.

18 жовтня колаборанти та російські окупанти оголосили про переселення мирного населення окупованої Херсонщини на лівий берег Дніпра.

19 жовтня голова Миколаївської ОВА Віталій Кім попередив, що окупанти готують провокації з обстрілами Херсону.

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