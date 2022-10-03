У держдумі розповіли, в яких кордонах Запоріжжя та Херсонщина ввійдуть у РФ

Про це каналу "Звезда" розповів голова комітету державної думи з державного будівництва та законодавства Павло Крашенінніков.

"Що стосується кордонів "Л/ДНР", то у нас є конституція і там написано що і як. Що стосується Запорізької, то це адміністративні кордони області. Щодо Херсонщини, то до неї ввійдуть ще два райони Миколаївської області", - заявив Крашенінніков.

Він повідомив, що до складу Херсонської області планується включити Снігурівський та Олександрівський райони Миколаївської області України.

Нагадаємо, "референдуми" на території частково окупованих областей України відбулися 23-27 вересня. 30 вересня Путін підписав укази про приєднання, які, згідно з процедурою, передав на погодження в конституційний суд та на затвердження в держдуму.

Відзначимо, сьогодні, 3 жовтня, речник Путіна Пєсков так і не зміг відповісти, в яких межах будуть анексовані чотири регіони України.

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