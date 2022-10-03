Про це повідомляють російські ЗМІ.

Пєсков заявляє, що уряд РФ буде "радитися" з населенням Херсонської та Запорізької областей, які шляхом незаконних референдумів хочуть приєднати до Росії. Наголошується, що російська армія не контролює ці області повністю.

Прессекретар повідомляє, що терористичні організації "ЛНР" та "ДНР" можуть "увійти" до складу РФ в "кордонах" 2014 року.

2 жовтня 2022 року Конституційний суд РФ "затвердив" анексію окупованих частин України. У повідомленні йдеться, що анексовані території вважатимуться прийнятими до складу РФ з моменту підписання договору, а не його ратифікації. "Державною мовою" на анексованих територіях вважатиметься російська, проте Конституційний суд заявляє, що нібито "гарантує збереження права на рідну мову, в тому числі українську".

Президент РФ Володимир Путін 2 жовтня 2022 року вніс до Держдуми законопроєкт про "прийняття до складу РФ" терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР" та тимчасово окупованих територій Херсонської та Запорізької областей.

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