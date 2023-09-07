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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією На лівобережжі Херсонщини окупанти зі зброєю почали побудинковий обхід: перший заступник голови облради про "вибори" на ТОТ
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На лівобережжі Херсонщини окупанти зі зброєю почали побудинковий обхід: перший заступник голови облради про "вибори" на ТОТ

7 вересня, 2023 четвер
08:03
Війна з Росією на фото: галерея

Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради, зазначив, що окупаційна влада вже намалювала 15% явки місцевого населення на "вибори"

Про це він розповів в етері Еспресо

"На лівобережній частині Херсонщини зараз у людей найбільша проблема – як уникнути участі у шоу, театрі абсурду під назвою вибори. Зараз колаборанти з виборчими урнами разом з озброєними росіянами почали побудинковий обхід і примушують людей брати участь у цьому фарсі", - розказав перший заступник голови Херсонської обласної ради.

Юрій Соболевський зауважив, що окупаційна влада вже намалювала 15% явки від невідомої кількості виборців. Також додав, що ніхто не знає, за якими списками це все робиться.

Що відомо про псевдовибори на ТОТ

31 серпня російські загарбники почали проводити так звані вибори до псевдомісцевих рад та "законодавчих органів" на тимчасово окупованих територіях України.

29 серпня українські партизани у тимчасово окупованій Новій Каховці знищили передвиборчий регіональний штаб "Єдиної Росії".

Також Служба безпеки України поцілила дронами по колаборантах, які зібралися проводити на тимчасово окупованій частині Запорізької області псевдовибори. Є поранені. 

Крім цього, Служба безпеки ідентифікувала особи понад 3,5 тис. колаборантів та їхніх російських "кураторів", які беруть участь в організації незаконного голосування на тимчасово захоплених територіях Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.

Речник Європейської комісії Петер Стано оприлюднив заяву зі засудженням проведення Росією "виборів" на окупованих територіях України.

За допомогою БПЛА Сили оборони поширили над тимчасово окупованими територіями листівки з закликом ігнорувати псевдовибори окупантів, які 8 вересня мають офіційно розпочатись в дільницях.

4 вересня Центр нацспротиву заявив, що ворог на тимчасово окупованих територіях не зміг знайти серед місцевих достатньої кількості "громадських спостерігачів" на так звані вибори, тому запросив із РФ.

Тим часом уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що серед кандидатів до представницьких псевдоорганів на тимчасово окупованих територіях є російські військові, які брали участь у вторгненні в Україну, де вбивали й катували людей.

Британська розвідка спрогнозувала результати "виборів" на ТОТ України: найбільше голосів, ймовірно, набере партія "Єдина Росія".  

Відео
Україна
вибори
російська армія
Херсонщина
окуповані території
окупанти
колаборанти
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