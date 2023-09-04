На ТОТ звозять на псевдовибори "громадських спостерігачів" з Росії

Про це інформує Центр національного спротиву.

"Російські "вибори" це суцільний фарс й пропагандистська імітація, де завчасно відомий результат та навіть явка. Одну з головних ролей в цій виставі грають спостерігачі, яких росіяни вимушено звезли на ТОТ з РФ, адже місцеві відмовляються брати участь у цьому шоу", - йдеться в матеріалі.

Повідомляється, що за російським законодавством існують громадські спостерігачі, які мають право так називатись лише, якщо вони є членами громадської палати – дорадчого органу, який контролює диктатор РФ Володимир Путін, адже він та призначені ним губернатори затверджують керівний склад палати.

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Саме так звані громадські спостерігачі з Росії й стежитимуть за псевдовиборами на тимчасово окупованій території України, адже місцеві палати, які ворожі окупанти створили не знайшли достатньої кількості охочих.

Спротив закликає українців ігнорувати "вибори" й не брати участь в пропагандистській виставі.

Що відомо про псевдовибори на ТОТ

31 серпня російські загарбники почали проводити так звані вибори до псевдомісцевих рад та "законодавчих органів" на тимчасово окупованих територіях України.

29 серпня українські партизани у тимчасово окупованій Новій Каховці знищили передвиборчий регіональний штаб "Єдиної Росії".

Також Служба безпеки України поцілила дронами по колаборантах, які зібралися проводити на тимчасово окупованій частині Запорізької області псевдовибори. Є поранені.

Крім цього, Служба безпеки ідентифікувала особи понад 3,5 тис. колаборантів та їхніх російських "кураторів", які беруть участь в організації незаконного голосування на тимчасово захоплених територіях Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.

Речник Європейської комісії Петер Стано оприлюднив заяву зі засудженням проведення Росією "виборів" на окупованих територіях України.

За допомогою БПЛА Сили Оборони поширили над тимчасово окупованими територіями листівки з закликом ігнорувати псевдовибори окупантів, які 8 вересня мають офіційно розпочатись в дільницях