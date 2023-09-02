"Зіпсуй бюлетень": за допомогою БПЛА мешканців ТОТ закликають ігнорувати псевдовибори

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"На тимчасово окупованих територіях почалось пропагандистське шоу під назвою "єдиний день голосування", який чомусь проводиться з 31 серпня по 10 вересня. Суть цього шоу "легалізувати" купку маргіналів й показати "підтримку окупації", - коментує центр національного спротиву.

Сили Оборони поширили листівки з закликом бойкотувати будь-які заклики до участі у виборах окупантів, а також передали в листівках вітання "учасникам виборів" - членам комісій та кандидатам.

Центр національного спротиву нагадує, що наразі російські солдати з автоматами обходять помешкання українців з закликом "голосувати", бо вже з 8 по 10 вересня "волевиявлення" почнеться у дільницях, також під наглядом автоматників. Там росіяни хочуть використати масовку з РФ, а також бюджетників, які залежні від окупаційної влади для імітації повної явки на вибори.

Фото: Центр національного спротиву

Фото: Центр національного спротиву

Фото: Центр національного спротиву

Фото: Центр національного спротиву

Що відомо про псевдовибори на ТОТ

31 серпня російські загарбники почали проводити так звані вибори до псевдомісцевих рад та "законодавчих органів" на тимчасово окупованих територіях України.

29 серпня українські партизани у тимчасово окупованій Новій Каховці знищили передвиборчий регіональний штаб "Єдиної Росії".

Також Служба безпеки України поцілила дронами по колаборантах, які зібралися проводити на тимчасово окупованій частині Запорізької області псевдовибори. Є поранені.

Крім цього, Служба безпеки ідентифікувала особи понад 3,5 тис. колаборантів та їхніх російських "кураторів", які беруть участь в організації незаконного голосування на тимчасово захоплених територіях Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.

Речник Європейської комісії Петер Стано оприлюднив заяву зі засудженням проведення Росією "виборів" на окупованих територіях України.