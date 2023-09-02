У ЄС засудили псевдовибори РФ на окупованих територіях України

Про це він написав на платформі Х (колишній твіттер).

"Росія розпочала дострокове голосування на своїх незаконних так званих "виборах" на тимчасово окупованих українських територіях. Це подальше масове порушення міжнародного права та суверенітету України", – написав Стано у Twitter.

"Крим, Херсон, Запоріжжя, Донецьк, Луганськ – це все Україна! Причетні до цього (псевдовиборів. – Ред.) будуть притягнуті до відповідальності", – додав речник Єврокомісії.