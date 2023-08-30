Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією На Запоріжжі СБУ влаштувала "бавовну" зрадникам, які хотіли "виборів", - ЗМІ

На Запоріжжі СБУ влаштувала "бавовну" зрадникам, які хотіли "виборів", - ЗМІ

30 серпня, 2023 середа
13:38
Війна з Росією На фото: тимчасово окупований населений пункт

Служба безпеки України поцілила дронами по колаборантах, які зібралися проводити на тимчасово окупованій частині Запорізької області псевдовибори. Є поранені

Про це інформують військовий журналіст Андрій ЦаплієнкоРБК-Україна та Українська правда з посиланням на джерела в СБУ.

Учора 29 серпня українські дрони відпрацювали по "виборчій дільниці" міста Кам’янка-Дніпровська Запорізької області. У той час там проходив збір "голів дільничних виборчих комісій" усього району.

"На шабаш зібралося понад 30 зрадників, яких охороняли російські військові, зокрема, кадирівці. Під час зборів хотіли організувати роздачу бюлетенів та кабінок для голосування. СБУ за допомогою ударних дронів "підкорегувала" плани окупантів", - йдеться в матеріалі РБК-У.

Повідомляється, що атака тривала декілька хвиль. Нині місто оточене російськими військовими, які активують РЕБ та ППО.

На фото: тимчасово окупований населений пункт

Фото: Скрін з відео

  • Також 29 серпня українські партизани у тимчасово окупованій Новій Каховці знищили передвиборчий регіональний штаб "Єдиної Росії".
  • У середу, 30 серпня, у тимчасово окупованому Маріуполі пролунали вибухи. Попередньо, в місті працювала ППО. Також відомо, що загарбники підняли авіацію.

СБУ
окуповані території
окупанти
безпілотник
Запорізька область
колаборанти
Читайте також:
Дніпро, поліція, кримінал ,суспільство
30 серпня, 2023 середа
Порушував ПДР та чинив опір: У Дніпрі патрульний смертельно поранив водія авто
міжнародний огляд
Автор Юлія Осим
29 серпня, 2023 вiвторок
Втрати України на війні різко зросли, Київ має проблеми з отриманням F-16, складні виклики ЗСУ на південному фронті. Акценти світових ЗМІ 29 серпня
Київщина
30 серпня, 2023 середа
Атака РФ по Україні: у Києві є загиблі і поранені, на Житомирщині пошкоджений об'єкт інфраструктури та залізничне полотно
Київ
+31°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.39
    Купівля 37.39
    Продаж 38.14
  • EUR
    Купівля 40.6
    Продаж 41.68
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
30 серпня
14:13
У Швейцарії судитимуть ексофіцера білоруського "ескадрону смерті", причетного до викрадення опозиціонерів
У Швейцарії судитимуть ексофіцера білоруського "ескадрону смерті", причетного до викрадення опозиціонерів
14:00
OPINION
Валерія Півень
Міграція лише зростатиме: 800 тисяч українців планують покинути країну
13:58
путін і орбан
Орбан: Без залучення росіян до європейської архітектури безпеки спокій громадян ЄС неможливий
13:51
На фото: мирна акція сімей військовополонених і зниклих безвісти
Рідні військовополонених і зниклих безвісти провели в Києві акцію на підтримку захисників
13:42
фейк
ЗСУ спростували повідомлення міноборони РФ про нібито знищення українських військових катерів
13:41
суд, суддя
У Києві судитимуть колишню викладачку вишу, яка перед студентами звинувачувала ЗСУ в обстрілах Донбасу
13:31
Віктор Орбан
Орбан заявив, що збереження життя українців важливіше за незалежність країни
13:21
На фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Франції
Кулеба розповів у Франції про контрнаступ Сил оборони в Роботиному на Запоріжжі
13:11
човен
У тимчасово окупованому Криму росіяни заборонили маломірним суднам виходити в море, - ЦНС
13:11
Нафта
Ціни на нафту зростають через скорочення запасів у США та ураган у Мексиканській затоці, - Reuters
13:10
екологія
Зміна клімату може призвести до загибелі 1 мільярда людей, - учені
13:08
Оновлено
Алі Бонго
У Габоні відбувся держпереворот: військові оголосили про зміну режиму
13:03
імпорт електроенергії
Увечері 29 серпня Україна побила рекорд зі споживання електроенергії: було застосовано аварійну допомогу з ЄС
13:01
Ексклюзив
корупція, суд
Центр протидії корупції: ідея прирівняти корупцію до держзради становить загрозу для євроінтеграції України
13:01
Укриття в івано-франківській школі
У Києві ухвалили рішення про цілодобовий доступ до укриттів у закладах освіти
12:57
Ексклюзив
карта заставочна
Карта бойових дій за період 23-29 серпня: точкові успіхи ЗСУ на півдні можуть накрити ЗС РФ лавиною
12:56
на фото: наслідки російського обстрілу Донеччини
Росіяни вночі обстріляли Донеччину: загинули двоє цивільних, семеро - поранені
12:52
Оновлено
Київщина
Атака РФ по Україні: у Києві є загиблі і поранені, на Житомирщині пошкоджений об'єкт інфраструктури та залізничне полотно
12:46
на фото Олександр Сирський
"Кліщіївку треба дотиснути": Сирський відвідав позиції військових на передньому краї
12:42
Михайло Шелков
Приховане постачання українського титану до РФ: росолігарху Шелкову оголосили додаткові підозри
12:41
Оновлено
Псков, вибухи
Аеродром Пскова атакували БПЛА: у міноборони РФ змовчали про атаку, у ГУР підтвердили знищення щонайменше чотирьох літаків Іл-76
12:32
F-16
Польща вироблятиме деталі для винищувачів F-16
12:31
Федір Веніславський
У Раді пропонують скасувати відстрочку від мобілізації для тих, хто здобуває другу вищу освіту
12:31
Приват24
ПриватБанк відкрив онлайн-продаж валюти. Деталі
12:31
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Згурець прогнозує розширення плацдарму ЗСУ в районі Роботиного в ширину, а не вглиб
12:22
На фото: скрін фільму "Растін"
Тизер фільму "Растін" з'явився на Netflix в українській озвучці
12:12
електроенергія
У 6 областях України є знеструмлення через обстріли
12:10
ресторан "Хлібний"
З вересня заклади громадського харчування Києва працюватимуть на годину довше
12:09
Мелітополь
Росіяни розгорнули в окупованому Мелітополі другий крематорій, - мер
12:02
OPINION
Богдан Данилишин
Поствоєнне відновлення: стратегія і тактика дій
12:02
корупція
Раді пропонують прирівняти корупційні злочини до держзради
12:00
Штучний інтелект, ШІ
В Google Meet презентували штучний інтелект Duet, який замінятиме людей на робочих зустрічах
11:54
підводний робот для пошуку риби
В Ізраїлі розробили автономного підводного робота для пошуку риби
11:43
Логотип Премії імені Василя Стуса
Премія імені Василя Стуса 2023 року: коли стане відомим імʼя лауреата
11:42
долар євро валюта обмін
Курс валют на 30 серпня: вартість долара та євро в обмінниках падає
11:32
Ексклюзив
Зеленський показав світлини з Бахмута
Третя ОШБр просувається на південь від Бахмута, - Жорін про деталі боїв
11:26
книжки
Амбасадорка Британії назвала улюблених українських письменників
11:23
Тайвань
Британський парламент вперше назвав Тайвань незалежною країною в офіційному документі
11:15
посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс
"Надають таку підтримку вперше в історії": амбасадорка Британії пояснила, що іноземні уряди очікують від влади України
11:13
ЧВК Вагнер
У Білорусі між вагнерівцями та місцевими правоохоронцями загострюється конфлікт
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV