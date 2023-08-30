На Запоріжжі СБУ влаштувала "бавовну" зрадникам, які хотіли "виборів", - ЗМІ

Про це інформують військовий журналіст Андрій Цаплієнко, РБК-Україна та Українська правда з посиланням на джерела в СБУ.

Учора 29 серпня українські дрони відпрацювали по "виборчій дільниці" міста Кам’янка-Дніпровська Запорізької області. У той час там проходив збір "голів дільничних виборчих комісій" усього району.

"На шабаш зібралося понад 30 зрадників, яких охороняли російські військові, зокрема, кадирівці. Під час зборів хотіли організувати роздачу бюлетенів та кабінок для голосування. СБУ за допомогою ударних дронів "підкорегувала" плани окупантів", - йдеться в матеріалі РБК-У.

Повідомляється, що атака тривала декілька хвиль. Нині місто оточене російськими військовими, які активують РЕБ та ППО.

Фото: Скрін з відео