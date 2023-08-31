Псевдовибори на тимчасово окупованих територіях: СБУ ідентифікувала понад 3,5 тис. можливих організаторів та учасників
Служба безпеки ідентифікувала особи понад 3,5 тис. колаборантів та їхніх російських "кураторів", які беруть участь в організації незаконного голосування на тимчасово захоплених територіях Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей
Про це повідомляє Служба безпеки України.
Зазначається, що наразі Служба безпеки проводить масштабну роботу з викриття організаторів псевдовиборів на тимчасово захоплених районах Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей. За попередніми даними, Кремль планує провести фейковий плебісцит на початку вересня цього року.
"СБУ встановила особи понад 3,5 тис. колаборантів та їхніх російських "кураторів", які беруть участь в організації незаконного голосування, а також "кандидатів" на цих псевдовиборах", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, головною метою фейкових виборів є намагання Росії "легалізувати" своїх ставлеників в окупаційних органах РФ. Зокрема, аби змусити людей прийти на голосування, загарбники обіцяють грошову винагороду у розмірі від 10 тис. російських рублів. Кремль усіма силами намагається створити видимість "виборчого процесу", доручивши своїм гауляйтерам забезпечити максимальну явку місцевих.
"Так, наприклад, у Бердянську російські загарбники та їхні поплічники змушують головних лікарів медичних установ направити для участі у фейкових виборах "100%" медперсоналу. Крім того, рашисти планують проводити подворові обходи помешкань місцевих жителів для збору підписів за "потрібних кандидатів". Збір "голосів" хочуть проводити у присутності озброєних представників окупаційної поліції РФ", - розповіли у відомстві.
За всіма викритими фактами тривають розслідування у межах кримінальних проваджень, розпочатих слідчими Служби безпеки за двома статтями: ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).
Наразі СБУ документує злочинну діяльність всіх ідентифікованих організаторів незаконних виборів для притягнення кожного з них до відповідальності.
Також правоохоронці закликають громадян України, які перебувають на тимчасово окупованій частині нашої держави, не брати участь у фейковому плебісциті й тим самим не діяти на користь агресора.
- Напередодні заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський розповів про те, що Служба безпеки України аналізує списки так званих кандидатів на "виборах" і буде притягати до відповідальності тих, хто займається колабораціонізмом.
- 29 серпня українські партизани у тимчасово окупованій Новій Каховці знищили передвиборчий регіональний штаб "Єдиної Росії".
- Також Служба безпеки України поцілила дронами по колаборантах, які зібралися проводити на тимчасово окупованій частині Запорізької області псевдовибори. Є поранені.
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