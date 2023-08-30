Списки "кандидатів" аналізує СБУ: представник Херсонської облради про псевдовибори на тимчасово окупованих територіях

Про це в інтерв'ю Укрінформу розповів перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

"Участь у підготовці "виборів" – стовідсоткова зрада. Інше – участь безпосередньо у самому шоу просто як "виборець". Якщо є така можливість, то, звісно, треба уникати цих процесів, не створювати окупантам картинку "демократії", якої, звичайно, немає навіть на території Росії, не те що на окупованих територіях. Але я розумію, що іноді участі у тому фарсі від росіян місцевий мешканець не може уникнути. Це коли в селі у двір приходить "колобок" з урною, поруч стоїть російський військовий з автоматом, а в тебе в хаті діти – то, звичайно, ти візьмеш цей "бюлетень" і поставиш якусь галочку – немає значення за кого. Я це чудово розумію", - наголосив Соболевський.

У такому випадку, він порадив не створювати додаткових ризиків для себе і близьких, а також не сприймати це псевдоголосування серйозно, бо воно не має жодної юридичної сили: "У нас життя і здоров’я людини – найвища цінність. Щодо самих "виборів" – то ні Україна зокрема, ні загалом цивілізований світ їх не визнає".

Соболевський також розповів про те, що Служба безпеки України аналізує списки так званих кандидатів на "виборах" і буде притягати до відповідальності тих, хто займається колабораціонізмом.