Будуть голосувати завезені росіяни за кандидатів, які ніколи не проживали в Україні: Правозахисник про псевдовибори РФ на тимчасово окупованих територіях

Про це він розповів в етері Еспресо.

"До нас потрапили списки кандидатів, які будуть брати участь у псевдовиборах на тимчасово окупованих територіях України. У тих списках буде приблизно 62% громадян Російської Федерації, які ніколи до цього часу не проживали на території України. А коли ми почали моніторити списики виборців, то побачили, що там десь 50% людей, які теж ніколи не мешкали на тимчасово окупованих територіях України", - розказав директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки.

Павло Лисянський пояснив, що у списках виборців - військові, завезені росіяни, мігранти з Середньої Азії, яким повидавали російські паспорти.

"Якщо резюмувати, то я вам скажу, що у цих псевдовиборах будуть голосувати завезені росіяни, які ніколи не мешкали на тимчасово окупованих територіях України, за кандидатів, теж громадян РФ, які також ніколи не проживали на цих територіях України", - підкреслив правоохоронець.

Лисянський додав, що на тих територіях є відсоток колаборантів з України, тобто українців, що підтримували у свій час "Партію регіонів", Комуністичну партію України, ОПЗЖ. Але у більшості місцеві мешканці ці вибори не підтримують.

Що відомо про псевдовибори на ТОТ

31 серпня російські загарбники почали проводити так звані вибори до псевдомісцевих рад та "законодавчих органів" на тимчасово окупованих територіях України.

29 серпня українські партизани у тимчасово окупованій Новій Каховці знищили передвиборчий регіональний штаб "Єдиної Росії".

Також Служба безпеки України поцілила дронами по колаборантах, які зібралися проводити на тимчасово окупованій частині Запорізької області псевдовибори. Є поранені.

Крім цього, Служба безпеки ідентифікувала особи понад 3,5 тис. колаборантів та їхніх російських "кураторів", які беруть участь в організації незаконного голосування на тимчасово захоплених територіях Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.

Речник Європейської комісії Петер Стано оприлюднив заяву зі засудженням проведення Росією "виборів" на окупованих територіях України.

За допомогою БПЛА Сили Оборони поширили над тимчасово окупованими територіями листівки з закликом ігнорувати псевдовибори окупантів, які 8 вересня мають офіційно розпочатись в дільницях









