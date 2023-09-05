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Головна Війна з Росією Британська розвідка спрогнозувала результати "виборів" на ТОТ України

Британська розвідка спрогнозувала результати "виборів" на ТОТ України

5 вересня, 2023 вiвторок
09:23
Війна з Росією вибори днр

Росіяни розпочали проводити псевдовибори до окупаційних органів влади на тимчасово окупованих українських територіях: найбільше голосів, ймовірно, набере партія "Єдина Росія"

Про це інформує міністерство оборони Великої Британії. 

Там зазначають, що так звані вибори в окупованих регіонах України проводитимуть паралельно з виборами у РФ, 8-10 вересня. Наразі вони вже розпочалися в Запоріжжі та Маріуполі. 

Зазначається, серед заявлених понад тисячі кандидатів бракує тих, які були б кваліфікованими та досвідченими. Також відсутні незалежні кандидати, які не мають членства у партіях, які підтримує Кремль, що вказує на те, що "ці вибори не будуть вільними чи чесними". Крім того, за даними Нацспротиву, окупаційна влада значно завищила кількість виборців у виборчих списках.

"Опитування Кремля свідчать про те, що "Єдина Росія", домінуюча політична партія в Російській Федерації, набере 80 відсотків голосів у чотирьох окупованих областях. Партія "Єдина Росія", ймовірно, отримає більшість місць у спробі забезпечити контроль і вплив Кремля на окуповані регіони", - йдеться у повідомленні. 

Що відомо про псевдовибори на ТОТ

31 серпня російські загарбники почали проводити так звані вибори до псевдомісцевих рад та "законодавчих органів" на тимчасово окупованих територіях України.

29 серпня українські партизани у тимчасово окупованій Новій Каховці знищили передвиборчий регіональний штаб "Єдиної Росії".

Також Служба безпеки України поцілила дронами по колаборантах, які зібралися проводити на тимчасово окупованій частині Запорізької області псевдовибори. Є поранені. 

Крім цього, Служба безпеки ідентифікувала особи понад 3,5 тис. колаборантів та їхніх російських "кураторів", які беруть участь в організації незаконного голосування на тимчасово захоплених територіях Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.

Речник Європейської комісії Петер Стано оприлюднив заяву зі засудженням проведення Росією "виборів" на окупованих територіях України.

За допомогою БПЛА Сили оборони поширили над тимчасово окупованими територіями листівки з закликом ігнорувати псевдовибори окупантів, які 8 вересня мають офіційно розпочатись в дільницях.

4 вересня Центр нацспротиву заявив, що ворог на тимчасово окупованих територіях не зміг знайти серед місцевих достатньої кількості "громадських спостерігачів" на так звані вибори, тому запросив із РФ.

Тим часом уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що серед кандидатів до представницьких псевдоорганів на тимчасово окупованих територіях є російські військові, які брали участь у вторгненні в Україну, де вбивали й катували людей.

Україна
Росія
вибори
Запоріжжя
Маріуполь
окуповані території
окупанти
Велика Британiя
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