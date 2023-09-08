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Україна закликає запровадити нові міжнародні санкції проти організаторів псевдовиборів на ТОТ

8 вересня, 2023 п'ятниця
13:37
Україна МЗС

Україна закликає міжнародних партнерів запровадити санкції проти організаторів псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях, які РФ планує на 10 вересня

Про це йдеться в повідомленні пресслужби МЗС.

Там зазначили, що проведенням "виборів" на ТОТ росіяни порушують суверенітет і територіальну цілісність України, українське законодавство та норми міжнародного права, зокрема Статут ООН.

"Псевдовибори Росії на тимчасово окупованих територіях є нікчемними. Вони не матимуть жодних правових наслідків та не призведуть до зміни статусу захоплених російською армією українських територій. Організовуючи фейкові вибори в українських областях та Криму, Кремль продовжує делегітимізацію російської правової системи", - наголосили в МЗС.

У відомстві закликали світ не визнавати легітимність жодної "адміністрації", яка буде створена за підсумками незаконних виборів, та будь-які їхні рішення.

Україна вимагає притягнути до відповідальності та накласти санкції проти керівництва Росії, представників окупаційних адміністрацій і виборчих структур.

Що відомо про "вибори" на ТОТ

30 вересня 2022 року президент РФ Путін, спираючись на результати так званого референдуму на ТОТ підписав "договори" про "входження до складу Росії" самопроголошених "ЛНР" і "ДНР", а також Херсонської та Запорізької областей.

2 жовтня 2022 року він вніс до Держдуми законопроєкт про "прийняття до складу РФ" чотирьох областей України.

Вже 5 жовтня минулого року Путін підписав "закони" про так зване входження чотирьох областей України до складу Росії. Також він призначив Дениса Пушиліна "виконувачем обовʼязків голови ДНР", а Леоніда Пасічника - "виконувачем обовʼязків голови ЛНР". "Губернатором" Херсонщини став Володимир Сальдо, а Запоріжжя - Євген Балицький.

"Вибори" на ТОТ призначено на 10 вересня 2023 року.

Новини
вибори
окуповані території
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