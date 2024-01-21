З початку року людям на ТОТ, які не мають роспаспорта, відмовляють у лікуванні, - ЦНС

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Наразі лікування на тимчасово окупованих територіях доступне лише людям, які мають російське страхування. Його можна отримати тільки у разі наявності паспорта РФ. Тому більшості українців на ТОТ відмовляють у лікуванні.

"Виключенням є лише швидка допомога у разі критичних ситуацій. Таким чином окупанти юридично прирівняли мешканців ТОТ до "іноземців" у своєму рідному краї", - зазначають в Центрі нацспротиву.