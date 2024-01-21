З початку року людям на ТОТ, які не мають роспаспорта, відмовляють у лікуванні, - ЦНС
Через відсутність російського паспорта жителям тимчасово окупованих територій з початку року відмовляють у медичних послугах
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Наразі лікування на тимчасово окупованих територіях доступне лише людям, які мають російське страхування. Його можна отримати тільки у разі наявності паспорта РФ. Тому більшості українців на ТОТ відмовляють у лікуванні.
"Виключенням є лише швидка допомога у разі критичних ситуацій. Таким чином окупанти юридично прирівняли мешканців ТОТ до "іноземців" у своєму рідному краї", - зазначають в Центрі нацспротиву.
- 15 січня повідомлялося, що на тимчасово окупованій Херсонщині людям, яких направляють на лікування в Крим, відмовляють у послугах в рамках полісу медичного страхування, при цьому допомогу можна отримати лише за його наявності та російського паспорта.
- 19 січня стало відомо, що росіяни відправили на ротацію чергову партію медиків із Санкт-Петербурга до тимчасово окупованого Мелітополя для лікування свого особового складу.
- 21 січня повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях Запорізької області російські загарбники змушують бюджетників "добровільно" здавати кров на потребу окупаційних військ.
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