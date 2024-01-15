Росія відмовляє людям із ТОТ Херсонщини в лікуванні за страховкою поза межами регіону, - депутат облради

Про це повідомив депутат облради Херсонщини Юрій Соболевський.

"Про те, що медична галузь на тимчасово окупованій частині Херсонщини в дуже критичному стані, повідомляв тут не раз. В багатьох громадах робота лікарень та амбулаторій - це максимум поміряти тиск та температуру. Оперативне втручання можливе в лікарнях Скадовська чи Генічеська. Та і там, перелік послуг хірургічних відділень обмежено. Для важких оперативних втручань - людей направляють до Криму", - розповідає депутат.

Місцеві мешканці можуть отримати медичні послуги лише за наявності російського паспорта та полісу медичного страхування.

За його інформацією від тимчасово окупованих громад Херсонщини, людям, яких направляють на лікування в лікарні Криму, відмовляють у послугах в рамках полісу медичного страхування.

Медичні працівники у Криму кажуть, що поліс працює лише на території Херсонської області, а отже люди мають сплатити за медичну допомогу та послуги.