Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Росія відмовляє людям із ТОТ Херсонщини в лікуванні за страховкою поза межами регіону, - депутат облради

Росія відмовляє людям із ТОТ Херсонщини в лікуванні за страховкою поза межами регіону, - депутат облради

15 січня, 2024 понедiлок
23:59
Війна з Росією на фото: наслідки російського обстрілу по лікарні Херсона

На тимчасово окупованій Херсонщині людям, яких направляють на лікування в Крим, відмовляють у послугах в рамках полісу медичного страхування, при цьому допомогу можна отримати лише за його наявності та російського паспорта

Про це повідомив депутат облради Херсонщини Юрій Соболевський.

"Про те, що медична галузь на тимчасово окупованій частині Херсонщини в дуже критичному стані, повідомляв тут не раз. В багатьох громадах робота лікарень та амбулаторій - це максимум поміряти тиск та температуру. Оперативне втручання можливе в лікарнях Скадовська чи Генічеська. Та і там, перелік послуг хірургічних відділень обмежено. Для важких оперативних втручань - людей направляють до Криму", - розповідає депутат.

Місцеві мешканці можуть отримати медичні послуги лише за наявності російського паспорта та полісу медичного страхування.

За його інформацією від тимчасово окупованих громад Херсонщини, людям, яких направляють на лікування в лікарні Криму, відмовляють у послугах в рамках полісу медичного страхування.

Медичні працівники у Криму кажуть, що поліс працює лише на території Херсонської області, а отже люди мають сплатити за медичну допомогу та послуги.

  • Лікарі евакуювалися або змушені працювати у військових шпиталях окупантів на тимчасово окупованій Луганщині. Майже нікому серед цивільних допомогу не надають.

Здоров'я
Україна
Медицина
Крим
Херсонщина
злочини проти людяності
окуповані території
окупанти
воєнні злочини Росії
Читайте також:
Морські котики США
13 січня, 2024 субота
"США змушені будуть воювати з Росією": Піонтковський назвав причину
14 січня, 2024 неділя
Хусити заявили про нові удари США та Британії по Ємену
Бундесвер
15 січня, 2024 понедiлок
Bild заявив, що Німеччина підготувала сценарій на випадок програшу України у війні. У НАТО і бундесвері відреагували
Київ
-3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.98
    Купівля 37.98
    Продаж 38.79
  • EUR
    Купівля 41.68
    Продаж 42.79
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
16 січня
01:24
Іранська ракета Fateh-110
Іран обстріляв балістичними ракетами цілі в Іраку поблизу посольства США
00:56
Ліонель Мессі, збірна Аргентини, ЧС-2022
Мессі втретє отримав нагороду гравця року за версією FIFA: обійшов Холанда та Мбаппе
00:28
зерно, зернова угода
П’ять країн ЄС просять Єврокомісію повернути мита на зерно з України
2024, понедiлок
15 січня
23:47
Дмитро Кулеба
"Чому до спортсменів одне ставлення, а до митців інше?": Кулеба висловився щодо бойкоту змагань із росіянами
23:11
Вулкан Маунт Марапі в Індонезії
Найвищий рівень загрози: в Індонезії через виверження вулкана евакуювали близько 6,5 тис. людей
22:54
Дмитро Пєсков
"Київський режим спотворив свідомість дітей": добірка росфейків про Україну за 15 січня
22:42
Пенні Пріцкер
Не буде дуже швидко: спецпредставниця США Пріцкер сказала, що потрібно для конфіскації активів РФ
22:18
Ексклюзив
літак ДРВЛ А-50 ВКС
Ексголова СБУ Наливайченко розповів про зброю, якою збили російський літак А-50, і пояснив значущість цього успіху
22:18
Ексклюзив
Сергій Таран
Політолог Таран проаналізував, що дає Україні угода з Великою Британією
22:16
Канада, світ, Наталка Цмоць
Канада відправила Офісу президента України проєкт угоди про "безпекові запевнення", - посолка Цмоць
21:44
автошкола для осіб з інвалідністю
В Україні запустили пілотний проєкт із навчання на водійські права людей з інвалідністю
21:41
Чарльз Браун
Залужний обговорив телефоном прогнози бойових дій на 2024 рік з командувачем армії США Брауном
21:28
Міністерство оборони
Міноборони оприлюднило зарплати керівників Держоператора тилу
21:09
Росія обстріляла житловий будинок у Нью-Йорку на Донеччині: троє поранених, ще 5 людей під завалами
20:53
Ллойд Остін
Очільника Пентагона Остіна виписали з лікарні
20:39
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Є припущення, що збиття літаків РФ - це робота так званого блукаючого ЗРК Patriot. Колонка Сергія Згурця
20:30
Огляд
літак ДРЛВ А-50 ВКС
Історичне влучання: що таке літак А-50, який збили над Азовським морем, і чому його знищення настільки болюче для Росії
20:23
Дмитро Кулеба
Грубий прояв сили: Кулеба пояснив, навіщо Путін у 2007 році прийшов на переговори з Меркель із собакою
20:15
Оновлено
Залужний підтвердив ураження 2 російських літаків над Азовським морем
"Далі буде": Залужний, Буданов і Повітряні сили підтвердили, що Україна уразила 2 російські літаки над Азовським морем
20:07
OPINION
Галина Пагутяк
Якість влади і розбиті вікна
19:56
Оновлено
Володимир Зеленський і Президент Швейцарії Віола Амхерд
Швейцарія під час візиту Зеленського оголосила про допомогу Україні у 1,6 млрд євро
19:36
ЗСУ
Протягом доби Сили оборони відбили 83 ворожі атаки, з них 31 на Авдіївському напрямку, - Генштаб
19:36
Дмитро Кулеба
Кулеба пояснив, чому досі не призначено послів у Великій Британії та Норвегії
19:02
Нацполіція
У січні поліція розпочне роботу в школах у прифронтових районах України
19:00
Ексклюзив
ЗСУ, мобілізація
Питання мобілізації засекречене, 90% депутатського корпусу не має доступу до військової таємниці, - нардеп Осадчук
19:00
Командувач Сухопутних військ, генерал-полковник Олександр Сирський
Росія намагається перехопити ініціативу на фронті, оскільки наближається друга річниця повномасштабного вторгнення, - Сирський
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 691-го дня війни: ураження двох російських літаків та підрив окупантів у Мелітополі
18:48
ООН
ООН просить у донорів $3,1 млрд на реалізацію плану гуманітарного реагування по Україні
18:42
Андрій Лунін (крайній зліва у верхньому ряду)
Лунін виграв з "Реалом" Суперкубок Іспанії та повторив досягнення Шевченка
18:13
Ексклюзив
мобілізація
Майже 100 нардепів ВР можна мобілізувати, — нардеп
18:12
російський фейк про мобілізацію на Волині
Патрульні затримали чоловіка для ТЦК: росіяни поширюють новий фейк
18:07
Знищення російського літака А-50 може відтермінувати майбутні ракетні удари, - Гуменюк
18:00
OPINION
Ігор Гулик
Ядерно-пацифістська шизофренія Москви
18:00
Огляд
Данія, король Фредерік Х
У Данії на престол зійшов король Фредерік Х: найцікавіше про одну з найстарших монархій світу
17:51
Фрідріх Мерц
Німецький опозиціонер закликав уряд надати Україні ракети Taurus, аби зруйнувати Кримський міст
17:40
Начальник Штабу оборони ЗС Італії адмірал Драгоне
Залужний запросив начальника штабу оборони збройних сил Італії спільно попрацювати на пунктах управління ЗСУ
17:36
Збір на життєво необхідне спорядження для розвідки 
17:32
Обстріл Костянтинівки
Тип зброї, якою РФ ударила по ринку в Костянтинівці 6 вересня 2023 року, досі не встановили
17:23
Олександр Новіков
США допоможуть фахівцям НАЗК виявляти необґрунтовані активи держслужбовців
17:18
Василь Ломаченко та Анатолій Ломаченко (праворуч)
Ломаченко оголосив про бій за титул IBF з колишнім абсолютним чемпіоном світу
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV