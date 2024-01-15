Росія відмовляє людям із ТОТ Херсонщини в лікуванні за страховкою поза межами регіону, - депутат облради
На тимчасово окупованій Херсонщині людям, яких направляють на лікування в Крим, відмовляють у послугах в рамках полісу медичного страхування, при цьому допомогу можна отримати лише за його наявності та російського паспорта
Про це повідомив депутат облради Херсонщини Юрій Соболевський.
"Про те, що медична галузь на тимчасово окупованій частині Херсонщини в дуже критичному стані, повідомляв тут не раз. В багатьох громадах робота лікарень та амбулаторій - це максимум поміряти тиск та температуру. Оперативне втручання можливе в лікарнях Скадовська чи Генічеська. Та і там, перелік послуг хірургічних відділень обмежено. Для важких оперативних втручань - людей направляють до Криму", - розповідає депутат.
Місцеві мешканці можуть отримати медичні послуги лише за наявності російського паспорта та полісу медичного страхування.
За його інформацією від тимчасово окупованих громад Херсонщини, людям, яких направляють на лікування в лікарні Криму, відмовляють у послугах в рамках полісу медичного страхування.
Медичні працівники у Криму кажуть, що поліс працює лише на території Херсонської області, а отже люди мають сплатити за медичну допомогу та послуги.
- Лікарі евакуювалися або змушені працювати у військових шпиталях окупантів на тимчасово окупованій Луганщині. Майже нікому серед цивільних допомогу не надають.
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