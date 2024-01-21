Окупанти на Запоріжжі примушують бюджетників здавати кров для російських солдатів, - ЦНС
На тимчасово окупованих територіях Запорізької області російські загарбники змушують бюджетників "добровільно" здавати кров на потребу окупаційних військ
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Зазначається, що окупанти намагаються збільшити банк крові на тимчасово окупованих територіях через великі втрати в особовому складі армії РФ на фронті.
"Так, на ТОТ Запоріжжя окупаційна адміністрація зганяє бюджетників для "добровільної" здачі крові на потреби ворогу, адже наразі росіяни зазнають великих втрат на Запорізькому напрямку", йдеться у повідомленні.
У Центрі нацспротиву наголошують, що примушування до здачі крові є черговими порушення міжнародного гуманітарного права з боку окупантів.
- Тим часом, за даними Генштабу ЗСУ, втрати окупантів від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну сягнули вже 376 тисяч.
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