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Війна з Росією: хроніка
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Оновлено

ЗСУ за добу ліквідували десяток танків, 7 артсистем і 760 військових армії РФ, - Генштаб

21 січня, 2024 неділя
07:57
Війна з Росією втрати окупантів

Минулої доби українські захисники відбили на фронті 72 атаки російських окупантів, найбільше - на Куп'янському та Авдіївському напрямках. Водночас втрати окупантів від початку повномасштабного вторгнення сягнули вже 376 тисяч

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.01.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 376 030 (+760) осіб.
  • танків ‒ 6181 (+10) од.
  • бойових броньованих машин ‒ 11 466 (+11) од.
  • артилерійських систем – 8875 (+7) од.
  • РСЗВ – 968 (+1) од.
  • засобів ППО ‒ 655 (+1) од.
  • літаків – 331 (+0) од.
  • гелікоптерів – 324 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6936 (+2) од.
  • крилатих ракет ‒ 1818 (+0) од.
  • кораблів/катерів ‒ 23 (+0) од.
  • підводних човнів - 1 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 11 862 (+14) од.
  • спеціальної техніки ‒ 1392 (+3) од.

Ситуація на фронті: за добу відбулося 80 боєзіткнень, ворог активізувався на Куп'янському напрямку

Так, за даними Генштабу, у зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 21 атаку ворога біля Синьківки, Петропавлівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області.

На Лиманському напрямку наші захисники відбили 6 атак окупантів неподалік Тернів, Ямполівки Донецької області та ще 7 атак в районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 8 атак противника поблизу Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 11 атак ворога в районі Авдіївки та ще 12 атак південніше Сєверного, Водяного, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати окупантів біля Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 6 атак.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку нашими захисниками відбито атаку противника західніше Вербового Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 6 безуспішних штурмів позицій наших військ.

Водночас українські воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Окупанти атакували Україну ракетами, авіацією і БПЛА: ЗСУ влучили у 9 районів скупчення росіян

Загалом ворог завдав 3 ракетних (зенітними керованими ракетами С-300 по цивільній інфраструктурі Новоградівки Донецької області) та 4 авіаційних удари, здійснив 58 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали понад 40 житлових будинків та інша цивільна інфраструктура.

Вночі російські окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши 2 ударних БПЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 1 ворожий дрон.

Авіаційних ударів зазнали: Чернацьке та Середина-Буда Сумської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Водночас протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 1 зенітно-ракетному комплексу, 1 складу боєприпасів та 1 вузлу зв’язку противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 пункт управління та 1 станцію радіоелектронної боротьби противника.

  • Тим часом у ніч з 20 на 21 січня російське міноборони заявило про атаку нібито українських БПЛА по трьох регіонах РФ.
Україна
Росія
російська армія
Луганщина
ЗСУ
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Запорізька область
Харківщина
Вбиті росіяни
втрати окупантів
Куп'янськ
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