У Тулі, Орлі та Смоленську прогриміли вибухи: РФ звинувачує Україну, OSINT-аналітики пишуть про прильот на воєнному об'єкті
У ніч з 20 на 21 січня російське міноборони заявило про атаку нібито українських БПЛА по трьох регіонах РФ
Про нібито роботу ППО повідомило міноборони РФ.
За словами росіян, українські БПЛА атакують Смоленську, Тульську та Орловську області. Перші повідомлення про буцімто роботу ППО почали з'являтись близько 22:30.
OSINT-аналітики Dnipro встановили, що у Тулі, в 300+ км від кордону з Україною, є прильот на території АТ "Щегловський вал. Відомо, що у цехах заводу збирають зенітно-ракетні комплекси "Панцир-С" і "Панцир-С1", а також модернізують різну бронетехніку.
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