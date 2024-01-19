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Війна з Росією: хроніка
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РосЗМІ пишуть про спробу нібито атакувати пороховий завод у Тамбовській області

19 січня, 2024 п'ятниця
08:39
Війна з Росією безпілотник, дрон

Російські пропагандисти заявляють, що безпілотник нібито намагався атакувати пороховий завод у Тамбовській області. Попередньо, метою був цех, де змішують продукцію

Про це пишуть Mash і Shot.

Зазначається, що метою став цех №3, де змішують продукцію. Натомість БПЛА впав поряд із будівлею на Проспекті Праці. Виявили його співробітники нічної зміни.

Водночас постраждалих та руйнувань немає, але персонал все одно для безпеки евакуювали. На місце викликали саперів, а дрон відвезли.

  • Губернатор Брянської області Олександр Богомаз 19 січня заявив, що Україна нібито намагалася атакувати нафтобазу у місті Клинці. Міноборони РФ пишуть про роботу ППО.

Росія
безпілотник
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