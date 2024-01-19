РосЗМІ пишуть про спробу нібито атакувати пороховий завод у Тамбовській області
Російські пропагандисти заявляють, що безпілотник нібито намагався атакувати пороховий завод у Тамбовській області. Попередньо, метою був цех, де змішують продукцію
Зазначається, що метою став цех №3, де змішують продукцію. Натомість БПЛА впав поряд із будівлею на Проспекті Праці. Виявили його співробітники нічної зміни.
Водночас постраждалих та руйнувань немає, але персонал все одно для безпеки евакуювали. На місце викликали саперів, а дрон відвезли.
- Губернатор Брянської області Олександр Богомаз 19 січня заявив, що Україна нібито намагалася атакувати нафтобазу у місті Клинці. Міноборони РФ пишуть про роботу ППО.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.77 Купівля 37.77Продаж 38.38
- EUR Купівля 41.14Продаж 42.02
- Актуальне
- Важливе