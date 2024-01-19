РосЗМІ пишуть про спробу нібито атакувати пороховий завод у Тамбовській області

Про це пишуть Mash і Shot.

Зазначається, що метою став цех №3, де змішують продукцію. Натомість БПЛА впав поряд із будівлею на Проспекті Праці. Виявили його співробітники нічної зміни.

Водночас постраждалих та руйнувань немає, але персонал все одно для безпеки евакуювали. На місце викликали саперів, а дрон відвезли.