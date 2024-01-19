У РФ заявили про падіння дрона на нафтобазі у Брянській області

Про це Богомаз написав у телеграм.

Зазначається, що російські війська намагалися застосувати систему РЕБ, проте при знищенні повітряної мети відбулося скидання боєприпасу на територію Клінцовської нафтобази.

За попередньою інформацією, постраждалих немає. Водночас є спалах резервуарів. Наразі на місці працюють пожежно-рятувальні служби, залучено 13 пожежних автоцистерн.

Натомість міністерство оборони Росії каже, що близько 06:40 російська ППО знищила безпілотник над територією Брянської області.

Пізніше Московська залізна дорога написала, що для допомоги у гасінні резервуарів на нафтобазі прибув пожежний потяг. У його складі 120 т води та 5 т піноутворювача.