У РФ заявили про падіння дрона на нафтобазі у Брянській області
Губернатор Брянської області Олександр Богомаз 19 січня заявив, що Україна нібито намагалася атакувати нафтобазу у місті Клинці. Міноборони РФ пишуть про роботу ППО
Про це Богомаз написав у телеграм.
Зазначається, що російські війська намагалися застосувати систему РЕБ, проте при знищенні повітряної мети відбулося скидання боєприпасу на територію Клінцовської нафтобази.
За попередньою інформацією, постраждалих немає. Водночас є спалах резервуарів. Наразі на місці працюють пожежно-рятувальні служби, залучено 13 пожежних автоцистерн.
Натомість міністерство оборони Росії каже, що близько 06:40 російська ППО знищила безпілотник над територією Брянської області.
Пізніше Московська залізна дорога написала, що для допомоги у гасінні резервуарів на нафтобазі прибув пожежний потяг. У його складі 120 т води та 5 т піноутворювача.
- Вранці 18 січня губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков заявив про нібито атку десятьма ракетами на регіон. За його словами, усі збили, одна особа постраждала, зафіксовані руйнування.
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