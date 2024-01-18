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Війна з Росією: хроніка
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Влада Бєлгородської області заявила про нібито збиття 10 ракет над регіоном

18 січня, 2024 четвер
07:47
Війна з Росією Бєлгород

Вранці 18 січня губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков заявив про нібито атку десятьма ракетами на регіон. За його словами, усі збили, одна особа постраждала, зафіксовані руйнування

Про це Гладков написав у своєму Телеграм-каналі.

Він заявив, що обстріл здійснии нібито Збройні сили України.

"За результатами ранкового обстрілу Бєлгорода та Бєлгородського району: 10 ракет в наш бік летіли, всі успішно збиті нашим ППО", - сказав Гладков.

Також за його словами, є одна постраждала "у жінки осколкове поранення правого колінного суглоба".

"По ушкодженням. У селі Мясоєдово різні пошкодження виявлено у двох приватних домоволодіннях: в одному будинку вибиті вікна, у другому зруйновано гараж. Також пошкоджено лінії електро- та газопостачання", - написав губернатор. 

Гладков зазначив, що оцінка руйнувань для Бєлгородщини - "вже звична робота".

"Потрібен побудинковий обхід, подивитися, що з автівками, з фасадами, вікнами, дахами - вже звична робота для Бєлгородського району", - каже він. 

  • 17 січня РФ заявила про нібито атаку на Бєлгородщину: є руйнування, пожежа та відключення електрики.
Росія
ППО
російська армія
Бєлгород
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