Влада Бєлгородської області заявила про нібито збиття 10 ракет над регіоном

Про це Гладков написав у своєму Телеграм-каналі.

Він заявив, що обстріл здійснии нібито Збройні сили України.

"За результатами ранкового обстрілу Бєлгорода та Бєлгородського району: 10 ракет в наш бік летіли, всі успішно збиті нашим ППО", - сказав Гладков.

Також за його словами, є одна постраждала "у жінки осколкове поранення правого колінного суглоба".

"По ушкодженням. У селі Мясоєдово різні пошкодження виявлено у двох приватних домоволодіннях: в одному будинку вибиті вікна, у другому зруйновано гараж. Також пошкоджено лінії електро- та газопостачання", - написав губернатор.

Гладков зазначив, що оцінка руйнувань для Бєлгородщини - "вже звична робота".

"Потрібен побудинковий обхід, подивитися, що з автівками, з фасадами, вікнами, дахами - вже звична робота для Бєлгородського району", - каже він.