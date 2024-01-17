РФ заявила про нібито атаку БПЛА на Бєлгород і район, внаслідок якої буцімто стались пожежа, руйнування й відключення електрики
Вночі 17 січня губернатор Бєлгородської області у РФ В'ячеслав Гладков заявив про нібито збиття російською ППО 7 БПЛА, які атакували Бєлгород та район. За його словами, є пошкодження у житловому секторі, пожежа та відключення електрики
Про це Гладков написав у телеграм.
"Над Бєлгородом та Бєлгородським районом спрацювала наша система ППО. Збито 2 БПЛА.
За попередніми даними, постраждалих немає", - написав він.
За його словами, у Бєлгородському районі нібито є пошкодження у житловому секторі, зокрема пошкоджено покрівлю, та буцімто сталося займання господарської споруди. Він додав, що в одному із селищ нібито сталося відключення електрики.
Пізніше він уточнив, що нібито було збито 7 БПЛА.
- 9 січня дрони-камікадзе атакували територію нафтобази "Орелнафтопродукт" у російському місті Орлі, постраждали троє людей. У сусідньому Курську збито ще три БПЛА, у Брянську - один.
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