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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією РФ заявила про нібито атаку БПЛА на Бєлгород і район, внаслідок якої буцімто стались пожежа, руйнування й відключення електрики

РФ заявила про нібито атаку БПЛА на Бєлгород і район, внаслідок якої буцімто стались пожежа, руйнування й відключення електрики

17 січня, 2024 середа
02:50
Війна з Росією Бєлгород

Вночі 17 січня губернатор Бєлгородської області у РФ В'ячеслав Гладков заявив про нібито збиття російською ППО 7 БПЛА, які атакували Бєлгород та район. За його словами, є пошкодження у житловому секторі, пожежа та відключення електрики

Про це Гладков написав у телеграм.

"Над Бєлгородом та Бєлгородським районом спрацювала наша система ППО. Збито 2 БПЛА.
За попередніми даними, постраждалих немає", - написав він.

За його словами, у Бєлгородському районі нібито є пошкодження у житловому секторі, зокрема пошкоджено покрівлю, та буцімто сталося займання господарської споруди. Він додав, що в одному із селищ нібито сталося відключення електрики.

Пізніше він уточнив, що нібито було збито 7 БПЛА. 

  • 9 січня дрони-камікадзе атакували територію нафтобази "Орелнафтопродукт" у російському місті Орлі, постраждали троє людей. У сусідньому Курську збито ще три БПЛА, у Брянську - один.

Світ
Росія
ППО
російська армія
безпілотник
Бєлгород
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