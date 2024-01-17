РФ заявила про нібито атаку БПЛА на Бєлгород і район, внаслідок якої буцімто стались пожежа, руйнування й відключення електрики

Про це Гладков написав у телеграм.

"Над Бєлгородом та Бєлгородським районом спрацювала наша система ППО. Збито 2 БПЛА.

За попередніми даними, постраждалих немає", - написав він.

За його словами, у Бєлгородському районі нібито є пошкодження у житловому секторі, зокрема пошкоджено покрівлю, та буцімто сталося займання господарської споруди. Він додав, що в одному із селищ нібито сталося відключення електрики.

Пізніше він уточнив, що нібито було збито 7 БПЛА.