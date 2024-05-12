Люди прокидаються, випадають з "матриці", проковтнувши пігулку емпіричного досвіду, поволі публіка оговтується від життя в рожевих окулярах і приходить складне усвідомлення того, що то батьки клали гроші під подушку за Миколая, а не зубна Фея…

Якось поволі приходить розуміння, що ніхто нікому нічого не винен, а все є наслідком якості та тривалості стосунків між субʼєктами…

Хтось вперше усвідомив, що цитата "Британія не має ані вічних союзників, ані постійних друзів, вона має лише вічні інтереси" це не алегорія, а правила міжнародної політики в дусі Realpolitik…

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А дехто дійшов вже навіть висновків, що політику роблять артикульовані інтереси, які домовляються з іншими артикульованими інтересами… все решта є для них ресурсом для їх задоволення…

Глядиш, так дійдемо до самоусвідомлення, що наше майбутнє лише в наших руках. Почнемо розуміти, що нам потрібно домовитись між собою про те, як ми маємо заподіяти бажаний сценарій, і почнемо координувати зусилля, щоб у поточному ландшафті таки спромогтись заподіювати його…

Я прямо сповнений стриманого оптимізму.

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Про автора. Руслан Рохов, член правління Центру конституційного моделювання

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