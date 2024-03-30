При цьому він навіть тоді, без громадянського суспільства та сучасного розуміння республіки, не працював, адже навіть для тогочасного рівня політичної культури він не відповідав демократичним принципам.

Але чого не зробиш, аби спробувати легітимізувати дискурс про звуження громадянських свобод?..

Не треба мати великий рівень IQ, щоб зрозуміти те, що "ван войс полісі" такими інструментами не досягається.

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Відновіть демократичні процедури, залучайте до напрацювання рішень, робіть їх експертний аналіз і не зчуєтесь, коли всі будуть говорити одними словами без примусу…

Але щось мені підказує, що ефект Даннінга — Крюґера не дозволить побачити власну неправоту, а відтак шляхи розв'язання проблеми…

Ідіократія.

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Про автора. Руслан Рохов, член правління Центру конституційного моделювання

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