Про це йдеться у твіттері Ради ООН з прав людини.

За резолюцію проголосували 28 із 47 членів Ради ООН з прав людини, ще 17 – серед яких Індія та Казахстан – утримались, двоє – Китай і Еритрея – проголосували проти.

Як повідомляє "Європейська правда", резолюція, співавторами якої стали 13 членів Ради ООН з прав людини включно з Україною та ще понад півтора десятка держав-членів ООН, що не входять до Ради, "засуджує найрішучішим чином порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права, спричинені агресією проти України з боку Російської Федерації".

Окремо в документі міститься заклик до Росії "припинити незаконне примусове переміщення та депортацію цивільних осіб та інших осіб, які перебувають під захистом, в межах України або в Російську Федерацію відповідно, зокрема дітей".

Також від Москви вимагають надати гуманітарним організаціям "безперешкодний, негайний, тривалий і безпечний доступ" до вже депортованих українців, а також достовірну й вичерпну інформацію про їхню кількість і місцеперебування.

Окремо Рада ООН з прав людини продовжила на рік мандат Незалежної міжнародної комісії з розслідування ситуації в Україні, яка в березні представила фінальний звіт про порушення прав людини в результаті повномасштабної російської агресії.