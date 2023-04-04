Рада ООН з прав людини засудила депортацію Росією дітей із тимчасово окупованих територій України
Рада ООН з прав людини на сесії у вівторок ухвалила резолюцію, де засудила порушення Росією прав людини в Україні, зокрема депортацію дітей із тимчасово окупованих територій
Про це йдеться у твіттері Ради ООН з прав людини.
За резолюцію проголосували 28 із 47 членів Ради ООН з прав людини, ще 17 – серед яких Індія та Казахстан – утримались, двоє – Китай і Еритрея – проголосували проти.
Як повідомляє "Європейська правда", резолюція, співавторами якої стали 13 членів Ради ООН з прав людини включно з Україною та ще понад півтора десятка держав-членів ООН, що не входять до Ради, "засуджує найрішучішим чином порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права, спричинені агресією проти України з боку Російської Федерації".
Окремо в документі міститься заклик до Росії "припинити незаконне примусове переміщення та депортацію цивільних осіб та інших осіб, які перебувають під захистом, в межах України або в Російську Федерацію відповідно, зокрема дітей".
Також від Москви вимагають надати гуманітарним організаціям "безперешкодний, негайний, тривалий і безпечний доступ" до вже депортованих українців, а також достовірну й вичерпну інформацію про їхню кількість і місцеперебування.
Окремо Рада ООН з прав людини продовжила на рік мандат Незалежної міжнародної комісії з розслідування ситуації в Україні, яка в березні представила фінальний звіт про порушення прав людини в результаті повномасштабної російської агресії.
- Нагадаємо, що в Міжнародному кримінальному суді видали ордер на арешт Путіна, вважаючи його винним саме в незаконній депортації тисяч дітей з України.
- Раніше депортацію дітей засудили парламенти Словаччини й Польщі, а також прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала.
- 18 березня очільник СБУ Василь Малюк заявив, що правоохоронці розслідують 16 тис. випадків депортація українських дітей. Експерти на початку березня відзначали, що Росія депортувала близько 730 тис. українських дітей.
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