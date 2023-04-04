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Рада ООН з прав людини засудила депортацію Росією дітей із тимчасово окупованих територій України

4 квітня, 2023 вiвторок
18:08
війна з Росією Генасамблея ООН

Рада ООН з прав людини на сесії у вівторок ухвалила резолюцію, де засудила порушення Росією прав людини в Україні, зокрема депортацію дітей із тимчасово окупованих територій

Про це йдеться у твіттері Ради ООН з прав людини.

За резолюцію проголосували 28 із 47 членів Ради ООН з прав людини, ще 17 – серед яких Індія та Казахстан – утримались, двоє – Китай і Еритрея – проголосували проти.

Як повідомляє "Європейська правда", резолюція, співавторами якої стали 13 членів Ради ООН з прав людини включно з Україною та ще понад півтора десятка держав-членів ООН, що не входять до Ради, "засуджує найрішучішим чином порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права, спричинені агресією проти України з боку Російської Федерації".

Окремо в документі міститься заклик до Росії "припинити незаконне примусове переміщення та депортацію цивільних осіб та інших осіб, які перебувають під захистом, в межах України або в Російську Федерацію відповідно, зокрема дітей".

Також від Москви вимагають надати гуманітарним організаціям "безперешкодний, негайний, тривалий і безпечний доступ" до вже депортованих українців, а також достовірну й вичерпну інформацію про їхню кількість і місцеперебування.

Окремо Рада ООН з прав людини продовжила на рік мандат Незалежної міжнародної комісії з розслідування ситуації в Україні, яка в березні представила фінальний звіт про порушення прав людини в результаті повномасштабної російської агресії.

  • Нагадаємо, що в Міжнародному кримінальному суді видали ордер на арешт Путіна, вважаючи його винним саме в незаконній депортації тисяч дітей з України.
  • Раніше депортацію дітей засудили парламенти Словаччини й Польщі, а також прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала.
  • 18 березня очільник СБУ Василь Малюк заявив, що правоохоронці розслідують 16 тис. випадків депортація українських дітей. Експерти на початку березня відзначали, що Росія депортувала близько 730 тис. українських дітей.
ООН
воєнні злочини Росії
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