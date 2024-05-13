Посол Сербії повернеться до Києва вперше з початку великої війни, - Вучич
Президент Сербії Александар Вучич зустрівся у Белграді з головою МЗС України Дмитром Кулебою й заявив, що сербське посольство незабаром відновить роботу в Києві
Про це Вучич повідомив в Instagram.
Він заявив, що їхня розмова з Кулебою була "дуже хороша та правильна". Зокрема, посадовці розглянули та домовилися про покращення двосторонніх відносин, з особливим бажанням найближчим часом організувати економічний форум бізнесменів двох країн.
"Також посол Сербії через короткий термін повернеться до виконання своїх обов'язків у Києві", - поінформував Вучич.
За його словами, вони також говорили про європейський шлях обох країн та про нагальну необхідність встановлення миру.
Вучич розповів Кулебі про проблеми, з якими стикається Сербія, особливо на міжнародному рівні.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував зустріч: "Я був прийнятий президентом Республіки Сербія Александром Вучичем, щоб продовжити їх продуктивний діалог з президентом Володимиром Зеленським та виконати попередні домовленості між двома лідерами. Ми обговорили низку двосторонніх питань. Ми вдячні президенту Сербії за згоду провести українсько-сербський бізнес-форум найближчим часом, а також відновити роботу посольства Сербії в Україні вперше з березня 2022 року. Ці рішення підуть на користь розвитку обох наших народів. Ми також обговорили шлях наших країн до Європейського Союзу. Проєкт об'єднаної Європи буде повним лише з приєднанням Східної Європи та Західних Балкан".
- У Сербії заявили про готовність брати участь у повоєнній відбудові України та підтримувати її європейську інтеграцію .
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