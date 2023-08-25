Сербія є справжнім другом України і готова брати участь у післявоєнному відновленні, - прем'єрка Брнабич
У Сербії заявили про готовність брати участь у повоєнній відбудові України та підтримувати її європейську інтеграцію
З такою заявою виступила прем'єр-міністр Сербії Ана Брнабич, яка взяла участь в онлайн-саміті Кримської платформи, пише Jutarnji list.
Так, вона зазначила, що Сербія "не ціннісно нейтральна" і що вона "повністю поважає територіальну цілісність і суверенітет України". Також, за словами Брнабич, її країна шкодує про страждання, які зазнали Україна та її народ.
"Ми продовжуватимемо приділяти особливу увагу гуманітарній ситуації в Україні та надавати їй допомогу, про що свідчить наше рішення пожертвувати товари та ліки для полегшення гуманітарних страждань", - зауважила сербська прем'єрка.
Крім того, вона додала, що Сербія є справжнім другом України і наголосила на готовності Сербії брати участь у післявоєнній відбудові України та підтримувати її євроінтеграцію, передаючи свій досвід.
- У березні міністр закордонних справ країни Івіца Дачич заявив, що Белград не постачає зброї Україні. Також президент Вучич заперечив повідомлення про постачання сербських боєприпасів Україні чи Росії.
- Вже у липні уряд Сербії ухвалив рішення про виділення Україні допомоги для подолання гуманітарної катастрофи на Херсонщині після підриву росіянами Каховської ГЕС.
- 22 серпня президент України Володимир Зеленський зустрівся з сербським колегою Олександром Вучичем. Зеленський назвав розмову "відкритою, чесною, продуктивною". Лідери країн обговорили повагу до Статуту ООН, непорушності кордонів, майбутнє народів у спільному європейському домі, розвиток відносин, який є спільним інтересом України та Сербії. Також вони торкалися подій в Україні та Косово і Метохії.
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