Сербія є справжнім другом України і готова брати участь у післявоєнному відновленні, - прем'єрка Брнабич

З такою заявою виступила прем'єр-міністр Сербії Ана Брнабич, яка взяла участь в онлайн-саміті Кримської платформи, пише Jutarnji list.

Так, вона зазначила, що Сербія "не ціннісно нейтральна" і що вона "повністю поважає територіальну цілісність і суверенітет України". Також, за словами Брнабич, її країна шкодує про страждання, які зазнали Україна та її народ.

"Ми продовжуватимемо приділяти особливу увагу гуманітарній ситуації в Україні та надавати їй допомогу, про що свідчить наше рішення пожертвувати товари та ліки для полегшення гуманітарних страждань", - зауважила сербська прем'єрка.

Крім того, вона додала, що Сербія є справжнім другом України і наголосила на готовності Сербії брати участь у післявоєнній відбудові України та підтримувати її євроінтеграцію, передаючи свій досвід.