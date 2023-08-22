Зеленський зустрівся з прем'єром Болгарії та президентом Сербії. Подробиці
У вівторок, 22 серпня, президент України Володимир Зеленський у межах саміту Україна - Балкани, який відбувся в Афінах, провів зустрічі із прем’єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим та президентом Сербії Олександром Вучичем
Про це повідомляє Офіс президента.
Зазначається, що під час зустрічі з прем'єр-міністром Болгарії Зеленський подякував Денкову за всебічну підтримку України у війні з Росією, зокрема за нещодавні рішення болгарського уряду про надання оборонної підтримки.
Президент України й голова уряду Болгарії обговорили подальшу співпрацю для захисту нашої держави.
Зокрема, вони приділили особливу увагу ситуації в Чорноморському регіоні та обговорили співпрацю чорноморських держав задля гарантування сталої безпеки в Чорному морі та функціонування "зернового коридору" альтернативними шляхами.
"Вдячний Болгарії за засудження одностороннього виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи. Україна готова використовувати альтернативні шляхи для "зернового коридору". Розраховуємо на підтримку Болгарії в цьому", – сказав Зеленський.
Також він подякував Денкову за підтримку Формули миру й готовність болгарської сторони взяти участь у реалізації її конкретних пунктів.
Зеленський відзначив приєднання Болгарії до Спільної декларації про підтримку України, ухваленої країнами G7 на Вільнюському саміті НАТО. Прем’єр-міністр Болгарії зі свого боку підтвердив принципову підтримку Кримської платформи, третій саміт якої відбудеться в Києві 23 серпня 2023 року.
Зустріч з лідером Сербії
Крім того, 22 серпня президент України зустрівся з Олександром Вучичем. Про це Зеленський написав у телеграм.
"Відкрита, чесна, продуктивна розмова з Президентом Сербії Вучичем. Хороша розмова. Про повагу до Статуту ООН і непорушності кордонів", - зазначив він.
За словами президента України, з Вучичем він обговорив також майбутнє народів у спільному європейському домі та розвиток відносин, який є спільним інтересом України та Сербії.
Зі свого боку президент Вучич в Instagram опублікував фото з Зеленським та написав, що відбулася "хороша і відкрита розмова про всі важливі питання, як для Сербії та України, так і для всього регіону та світу".
"Ми торкалися подій в Україні та Косово і Метохії, і я ще раз підкреслив, що Сербія поважає територіальну цілісність України, про що ми чітко і недвозначно говоримо з початку конфлікту", - додав лідер Сербії.
- Напередодні у процесі підготовки до Вільнюського саміту Болгарія підтримала позицію вступу України до НАТО за прискореною процедурою.
- Крім цього, 22 серпня одинадцять лідерів балканських країн, включно із Грецією, прийняли декларацію на підтримку України: у ній країни висловили підтримку української незалежності.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.45 Купівля 37.45Продаж 38.3
- EUR Купівля 40.96Продаж 42.03
- Актуальне
- Важливе