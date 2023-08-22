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Оновлено

Зеленський зустрівся з прем'єром Болгарії та президентом Сербії. Подробиці

22 серпня, 2023 вiвторок
10:58
Світ Зеленський і Денков

У вівторок, 22 серпня, президент України Володимир Зеленський у межах саміту Україна - Балкани, який відбувся в Афінах, провів зустрічі із прем’єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим та президентом Сербії Олександром Вучичем

Про це повідомляє Офіс президента.

Зазначається, що під час зустрічі з прем'єр-міністром Болгарії Зеленський подякував Денкову за всебічну підтримку України у війні з Росією, зокрема за нещодавні рішення болгарського уряду про надання оборонної підтримки. 

Президент України й голова уряду Болгарії обговорили подальшу співпрацю для захисту нашої держави.

Зокрема, вони приділили особливу увагу ситуації в Чорноморському регіоні та обговорили співпрацю чорноморських держав задля гарантування сталої безпеки в Чорному морі та функціонування "зернового коридору" альтернативними шляхами.

"Вдячний Болгарії за засудження одностороннього виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи. Україна готова використовувати альтернативні шляхи для "зернового коридору". Розраховуємо на підтримку Болгарії в цьому", – сказав Зеленський.

Також він подякував Денкову за підтримку Формули миру й готовність болгарської сторони взяти участь у реалізації її конкретних пунктів. 

Зеленський відзначив приєднання Болгарії до Спільної декларації про підтримку України, ухваленої країнами G7 на Вільнюському саміті НАТО. Прем’єр-міністр Болгарії зі свого боку підтвердив принципову підтримку Кримської платформи, третій саміт якої відбудеться в Києві 23 серпня 2023 року.

Зустріч з лідером Сербії

Крім того, 22 серпня президент України зустрівся з Олександром Вучичем. Про це Зеленський написав у телеграм.

"Відкрита, чесна, продуктивна розмова з Президентом Сербії Вучичем. Хороша розмова. Про повагу до Статуту ООН і непорушності кордонів", - зазначив він.

За словами президента України, з Вучичем він обговорив також майбутнє народів у спільному європейському домі та розвиток відносин, який є спільним інтересом України та Сербії.

Зі свого боку президент Вучич в Instagram опублікував фото з Зеленським та написав, що відбулася "хороша і відкрита розмова про всі важливі питання, як для Сербії та України, так і для всього регіону та світу".

"Ми торкалися подій в Україні та Косово і Метохії, і я ще раз підкреслив, що Сербія поважає територіальну цілісність України, про що ми чітко і недвозначно говоримо з початку конфлікту", - додав лідер Сербії.

  • Напередодні у процесі підготовки до Вільнюського саміту Болгарія підтримала позицію вступу України до НАТО за прискореною процедурою.
  • Крім цього, 22 серпня одинадцять лідерів балканських країн, включно із Грецією, прийняли декларацію на підтримку України: у ній країни висловили підтримку української незалежності.
Україна
Володимир Зеленський
Болгарія
зерно
Чорне море
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