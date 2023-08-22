Лідери 11 балканських країн прийняли декларацію на підтримку України

Про це пише The Greek Herald.

Зазначається, що декларацію оприлюднили після неформальної зустрічі, яку організував прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс. Вона починається зі слів: "Вторгнення Росії в Україну є поворотним моментом для Європи, що створює новий рівень усвідомлення спільних принципів, єдності та спільного майбутнього в рамках ЄС".

Лідери балканських країн вважають, що наразі настав критичний час для стабільності європейського континенту, тому важливо, аби Україна та Молдова були "прийняті як повноправні члени європейської сім'ї". Вони також висловили підтримку та вдячність президенту України Володимиру Зеленському, присутньому на зустрічі.

Пізніше Україна та Греція підписали спільну декларацію щодо підтримки української євроатлантичної інтеграції. У ній Греція зобов'язалась "брати участь разом з міжнародними організаціями, союзниками і партнерами у відновленні та відбудові України після війни".