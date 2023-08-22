Лідери 11 балканських країн прийняли декларацію на підтримку України
Одинадцять лідерів балканських країн, включно із Грецією, прийняли декларацію на підтримку України: у ній країни висловили підтримку української незалежності
Про це пише The Greek Herald.
Зазначається, що декларацію оприлюднили після неформальної зустрічі, яку організував прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс. Вона починається зі слів: "Вторгнення Росії в Україну є поворотним моментом для Європи, що створює новий рівень усвідомлення спільних принципів, єдності та спільного майбутнього в рамках ЄС".
Лідери балканських країн вважають, що наразі настав критичний час для стабільності європейського континенту, тому важливо, аби Україна та Молдова були "прийняті як повноправні члени європейської сім'ї". Вони також висловили підтримку та вдячність президенту України Володимиру Зеленському, присутньому на зустрічі.
Пізніше Україна та Греція підписали спільну декларацію щодо підтримки української євроатлантичної інтеграції. У ній Греція зобов'язалась "брати участь разом з міжнародними організаціями, союзниками і партнерами у відновленні та відбудові України після війни".
- 21 серпня президент Володимир Зеленський прибув до Греції, аби взяти участь у саміті Україна – Балкани. Український лідер зустрівся з президенткою Греції Катеріною Сакелларопулу, прем’єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом і делегацією.
- 22 серпня Зеленський в Афінах, де відбувається неформальний саміт країн Західних Балкан, зустрінеться з президентом Сербії Александаром Вучичем.
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