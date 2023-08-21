Зеленський прибув до Греції для участі у саміті Україна – Балкани
У понеділок, 21 серпня, президент Володимир Зеленський прибув до Греції, аби взяти участь у саміті Україна – Балкани та зробити разом усе можливе для захисту людей
Про це Зеленський написав у телеграмі.
"Продовжуємо візитом у Грецію. Вже прибули. Порядок денний – усе те, що можемо зробити разом для захисту життя людей і свободи в нашому спільному європейському домі", – пише глава держави.
Український лідер зустрінеться з президенткою Греції Катеріною Сакелларопулу, прем’єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом і делегацією.
Зеленський також візьме участь у саміті Україна – Балкани. Де під час спільної зустрічі з балканськими лідерами обговорюватимуть координацію європейської та євроатлантичної інтеграції, оборонну співпрацю та безпека.
Крім того, очільник України анонсував окремі переговори щодо двосторонніх питань і зустріч із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.
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