Зеленський прибув до Греції для участі у саміті Україна – Балкани

Про це Зеленський написав у телеграмі.

"Продовжуємо візитом у Грецію. Вже прибули. Порядок денний – усе те, що можемо зробити разом для захисту життя людей і свободи в нашому спільному європейському домі", – пише глава держави.

Український лідер зустрінеться з президенткою Греції Катеріною Сакелларопулу, прем’єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом і делегацією.

Зеленський також візьме участь у саміті Україна – Балкани. Де під час спільної зустрічі з балканськими лідерами обговорюватимуть координацію європейської та євроатлантичної інтеграції, оборонну співпрацю та безпека.

Крім того, очільник України анонсував окремі переговори щодо двосторонніх питань і зустріч із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.