Ми переконані, що солідарність візьме гору: Зеленський подякував Данії за допомогу
Президент України Володимир Зеленський 21 серпня у виступі перед парламентом Данії зазначив, що, коли разом з Україною пліч-о-пліч стільки народів, стільки націй, це додає нам віри та сили
Про це він сказав під час трансляції виступу на телеканалі "Еспресо".
"Ми переконані й віримо у те, що солідарність візьме гору, і дозволить нам побороти будь-яку колону, будь-яке оснащення ворога. Коли разом з тобою пліч-о-пліч стільки народів, стільки націй, які справді цінують те, у що ти віриш, це додає нам віри та сили. Я впевнений, що це додасть і всього необхідного оснащення, аби нам захистити не тільки себе. Я від щирого серця і від імені всіх українців дякую Данії за солідарність та підтримку. Дякую за усі види допомоги, які ви надали Україні. Дякую вам за системи "Гарпун", CAESAR, Leopard, Bradley, також дякую за безпілотники та всі види артилерійських систем, за оснащення для розмінування – це все зараз служить в обороні свободи та захищає людські життя", - підкреслив президент України.
Володимир Зеленський зазначив, що захищаючи права людини, ми можемо заручитися підтримкою всіх тих, хто також поважає ці права, і тоді ми непереможні.
- 20 серпня Володимир Зеленський повідомив, що Нідерланди нададуть Україні 42 винищувачі F-16, а Данія, своєю чергою, ще 19 літаків
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