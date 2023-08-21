Зеленський зустрівся з королевою Данії

Про це він повідомив у телеграм.

"Заяви та дії королівської родини Данії на підтримку України й українського народу дуже багато важать для нас. Цінуємо особисту підтримку королівською родиною гуманітарних зусиль данських і міжнародних організацій, що діють в Україні", - написав президент.

Зеленський подякував данському народу, уряду й парламенту за потужну гуманітарну, фінансову та військову допомогу Україні.

"Завжди будемо вдячні за підтримку та взаєморозуміння, яке зустрічає тут наша боротьба за життя й свободу", - наголосив він.