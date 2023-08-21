Зеленський зустрівся з королевою Данії
У понеділок, 21 серпня, президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською відвідав Данію, де зустрівся із королевою Маргрете II та членами королівської родини
Про це він повідомив у телеграм.
"Заяви та дії королівської родини Данії на підтримку України й українського народу дуже багато важать для нас. Цінуємо особисту підтримку королівською родиною гуманітарних зусиль данських і міжнародних організацій, що діють в Україні", - написав президент.
Зеленський подякував данському народу, уряду й парламенту за потужну гуманітарну, фінансову та військову допомогу Україні.
"Завжди будемо вдячні за підтримку та взаєморозуміння, яке зустрічає тут наша боротьба за життя й свободу", - наголосив він.
- Напередодні прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що країна передасть 19 винищувачів F-16 Україні, однак для цього необхідно дотриматися деяких умов.
- Згодом міністр оборони Данії Якоб Еллеманн-Єнсен повідомив, що Україна може використовувати подаровані їй винищувачі F-16 лише на своїй території, аби вигнати ворога.
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