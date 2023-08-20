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Дозволи та навчений персонал: Данія передасть Україні F-16, проте є умови

20 серпня, 2023 неділя
16:54
Світ F-16

У міноборони Данії заявили, що країна передасть винищувачі F-16 Україні, однак для цього необхідно дотриматися деяких умов

Про це інформує міністерство оборони Данії.

"Я пишаюся тим, що Данія разом з Нідерландами передадуть винищувачі F16 на боротьбу України за свободу проти Росії та її безглузду агресію. Підтримка України з боку Данії є непохитною, і завдяки пожертвуванню літаків F-16 Данія зараз лідирує", – заявив міністр оборони Якоб Еллеменн-Єнсен.

За даними міноборони, створення спільної коаліції з підготовки F16 погоджує й передачу винищувачів F-16.

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"Пожертвування літаків буде життєво важливим для зусиль, пов'язаних із забезпеченням України повністю функціональними можливостями F-16. Ми погоджуємося передати літаки F-16 Україні та українським ВПС у тісній співпраці зі США та іншими партнерами, коли будуть виконані умови для такої передачі", - йдеться в заяві.

Зокрема, умови включають успішно відібраний, перевірений і навчений український персонал, необхідні дозволи, інфраструктуру, а також логістику.

Що відомо про винищувачі F-16 для України

21 травня президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки, аби бити по території РФ. Також радник Міноборони Юрій Сак заявив, що Україна сподівається отримати перші сучасні американські винищувачі F-16 восени 2023 року.

У липні голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що перші винищувачі F-16, ймовірно, будуть літати в небі України до кінця березня 2024 року.

16 липня радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Штати не відкладатимуть навчання українських пілотів на винищувачах F-16, Байден дозволив європейським країнам розпочати тренування.

22 липня Салліван також сказав, що українські пілоти розпочнуть навчання на винищувачах F-16 у найближчі кілька тижнів.

11 серпня повідомлялося, що перша група українських пілотів завершить навчання на винищувачах F-16 не раніше наступного літа. Початку бойової підготовки передуватимуть 4-місячні мовні курси.

Згодом головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зустрівся в Україні з начальником генштабу ЗС Словаччини. Серед тем обговорення було навчання пілотів на винищувачах F-16.

12 серпня у Білому домі заявили, що Сполучені Штати Америки можуть долучитися до тренувань українських пілотів на винищувачах F-16 на своїй території, якщо "буде досягнуто потенціалу для навчання в Європі".

Згодом речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі Еспресо розповів, що робота щодо передачі F-16 Україні ведеться щодня: процес перемовин складний - всі країни, які входять до складу "авіакоалції" ухвалюють колегіальне рішення.

А президент Румунії Клаус Йоганніс підтвердив, що країна навчатиме українських пілотів на винищувачах F-16: там відкриють регіональний навчальний центр.

17 серпня речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Україна не зможе отримати від західних партнерів винищувачі F-16 найближчої осені чи зими, тож необхідно посилити ППО. Водночас генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що партнери стали ближче до надання F-16 Україні, а очільник МЗС Дмитро Кулеба натякнув на хороші новини незабаром.

18 серпня стало відомо, що віцепрем'єр Нідерландів Вопке Хукстра підтвердив, що 17 серпня Сполучені Штати Америки схвалили відправку в Україну багатоцільових винищувачів F-16.

Також 18 серпня радник з питань національної безпеки президента США Джейк Салліван під час пресконференції підтвердив інформацію про схвалення передачі Данією та Нідерландами F-16 Києву.

Міністр оборони України Олексій Резніков подякував партнерам зі США, Данії та Нідерландів, які готові надати Україні винищувачі F-16 після завершення навчання наших пілотів.

Українські пілоти розпочнуть навчання пілотування та обслуговування винищувачів F-16 вже у серпні цього року у Данії.  

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