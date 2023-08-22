Міністр оборони Болгарії підтвердив підтримку вступу України до НАТО за прискореною процедурою

Про це під час брифінгу в Одесі нагадав міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев, передає Укрінформ.

"В процесі підготовки до Вільнюського саміту Болгарія підтримала цю пропозицію настільки, наскільки дозволили обставини, тому що вступ до НАТО потребує закінчення бойових дій", - заявив Тодор Тагарев.

Він додав, що як тільки війна завершиться, Україна повинна мати дуже чіткий і швидкий союз із НАТО.

"Ми підтримуємо фінальний текст Вільнюського саміту по Україні. І по плану дій, можна сказати, ми перейшли із декількох кроків до одного кроку для України, для приєднання до НАТО", - додав міністр оборони.