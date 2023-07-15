Про це пише РТС.

Зазначається, що новий транш для України включає, зокрема, товари та ліки від Республіканської дирекції товарних резервів та товари від Комісаріату у справах біженців та міграції.

Також прийнято рішення про надання тимчасового захисту для громадян України, які постраждали внаслідок катастрофи в Херсонській області.

Крім цього, уряд Сербії вирішив організувати спортивно-реабілітаційний табір для юнацької та дитячої команд Академії футболу "Динамо" з Києва. Белград виділив кошти на проживання, харчування, навчання та футбольні матчі.