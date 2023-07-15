Уряд Сербії ухвалив передачу гуманітарної допомоги Україні
Уряд Сербії ухвалив рішення про виділення Україні допомоги для подолання гуманітарної катастрофи на Херсонщині після підриву росіянами Каховської ГЕС
Про це пише РТС.
Зазначається, що новий транш для України включає, зокрема, товари та ліки від Республіканської дирекції товарних резервів та товари від Комісаріату у справах біженців та міграції.
Також прийнято рішення про надання тимчасового захисту для громадян України, які постраждали внаслідок катастрофи в Херсонській області.
Крім цього, уряд Сербії вирішив організувати спортивно-реабілітаційний табір для юнацької та дитячої команд Академії футболу "Динамо" з Києва. Белград виділив кошти на проживання, харчування, навчання та футбольні матчі.
- 18 січня президент Сербії Александр Вучич заявив, що війна в Україні погіршила його стосунки з Путіним. А 19 січня уряд Сербії оголосив про відправлення гуманітарної допомоги для України, зокрема надіслали електроенергетичне обладнання.
- 26 січня міністр закордонних справ Сербії Івиця Дачич натякнув, що Белград може змінити свій курс щодо РФ.
- 4 березня стало відомо, що міністр закордонних справ країни Івіца Дачич заявив, що Белград не постачає зброї Україні. Також президент Вучич у неділю, 5 березня, заперечив повідомлення про постачання сербських боєприпасів Україні чи Росії.
- Згодом міністр економіки Сербії Раде Баста заявив про необхідність запровадження Сербією санкцій проти Росії через її війну проти України та закликав уряд висловитися з цього приводу.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.68
Купівля 36.68Продаж 37.41
-
EUR
Купівля 40.88Продаж 41.82
- Актуальне
- Важливе