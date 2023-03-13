Про це повідомляє видання Serbia.postsen.

"Наша країна вже платить високу ціну за те, що не вводить санкції проти Росії, і вона стає непідйомною. Як міністр економіки, я не можу змиритися з тим, що на президента Сербії Александара Вучича чиниться такий великий тиск, а ми мовчимо. Саме тому я виступаю за введення санкцій проти Росії, я стою поруч з президентом Вучичем у захисті державних і національних інтересів, і я маю абсолютну довіру до нього. Саме тому прошу уряд Сербії і всіх міністрів зробити заяву з цього питання", - заявив Баста.

За його словами, сербський уряд не вводив санкцій проти РФ тому, що сподівався, що "конфлікт закінчиться, що розум візьме гору і що обидві сторони нарешті сядуть за стіл переговорів".

"На жаль, з плином часу ми зіткнулися з новою реальністю. Конфлікту не видно кінця, і, схоже, розумні аргументи вичерпалися. Малі країни завжди страждають від конфлікту великих, а через глобальні потрясіння Сербія стикається з величезним тиском", - додав він.