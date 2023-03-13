Міністр економіки Сербії закликав уряд терміново запровадити санкції проти РФ за війну з Україною
Міністр економіки Сербії Раде Баста заявив про необхідність запровадження Сербією санкцій проти Росії через її війну проти України та закликав уряд висловитися з цього приводу
Про це повідомляє видання Serbia.postsen.
"Наша країна вже платить високу ціну за те, що не вводить санкції проти Росії, і вона стає непідйомною. Як міністр економіки, я не можу змиритися з тим, що на президента Сербії Александара Вучича чиниться такий великий тиск, а ми мовчимо. Саме тому я виступаю за введення санкцій проти Росії, я стою поруч з президентом Вучичем у захисті державних і національних інтересів, і я маю абсолютну довіру до нього. Саме тому прошу уряд Сербії і всіх міністрів зробити заяву з цього питання", - заявив Баста.
За його словами, сербський уряд не вводив санкцій проти РФ тому, що сподівався, що "конфлікт закінчиться, що розум візьме гору і що обидві сторони нарешті сядуть за стіл переговорів".
"На жаль, з плином часу ми зіткнулися з новою реальністю. Конфлікту не видно кінця, і, схоже, розумні аргументи вичерпалися. Малі країни завжди страждають від конфлікту великих, а через глобальні потрясіння Сербія стикається з величезним тиском", - додав він.
- 26 січня міністр закордонних справ Сербії Івиця Дачич натякнув, що Белград може змінити свій курс щодо РФ: донині країна не приєдналася до санкцій проти Росії.
- Пізніше, американський посол у Белграді Кристофер Хілл закликав Сербію приєднатись до міжнародних санкцій проти Росії – на його думку, такий крок відповідає сербським інтересам
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