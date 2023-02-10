Приєднання до санкцій проти Росії – в інтересах Сербії, - американський посол у Белграді Хілл

Про це повідомило видання N1.

Зокрема за словами Хілла, зараз погляди Белграда й Брюсселя щодо Москви відрізняються.

"Зло має бути зупинене, і Європейський Союз це й робить", – зазначив посол на заході Американської торговельної палати в Сербії.

Окрім цього, дипломат також висловив переконання, що "моральний компас" Сербії повинен бути спрямований у бік Заходу, бо вона є частиною Європи. Тому Белграду необхідно діяти відповідно до своїх інтересів і приєднатись до ЄС.

Він також зауважив, що Сербія має право приєднатись до ЄС, але цей процес "вимагає терпіння". Водночас європейське майбутнє для Белграда є безальтернативним, а сильна й стабільна Сербія – в інтересах іноземних інвесторів і США, додав Хілл.