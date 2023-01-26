Глава МЗС Сербії натякнув, що країна може змінити курс утримання від санкцій проти РФ

Про це повідомили в Euractiv.

Журналісти нагадали, що сербський президент Александар Вучич, зокрема, раніше виступав рішуче проти накладання санкцій на Москву, часто наголошуючи, що Сербія імпортує всю свою нафту та газ із Росії. Однак під тиском міжнародного політикуму змінив свою позицію. У жовтні він оприлюднив план інвестицій в енергетичну інфраструктуру вартістю 12 мільярдів євро протягом шести років для диверсифікації та безпеки енергопостачання.

Голова МЗС Івиця Дачич зазначив, що з моменту анексії Криму Росією в 2014 році і до цього часу Сербія не приєдналася до санкцій Заходу, оскільки це було "не в їхніх інтересах".

"Якщо щось зміниться на шкоду інтересам Сербії, то наше рішення буде відповідним чином скориговано, тому що ми кожного моменту будемо оцінювати, яке рішення є найкращим для нашої економіки, для нашої позиції у світі та для громадян Сербії", сказав він.

У грудні 2022 року Нідерланди запропонували заморозити вступ Сербії до ЄС через неприєднання до санкцій проти РФ.

18 січня президент Сербії заявив, що війна в Україні погіршила його стосунки з Путіним.

А 19 січня уряд Сербії оголосив про відправлення гуманітарної допомоги для України, зокрема надіслали електроенергетичне обладнання.

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