Таку заяву зробив президент Сербії Олександр Вучич в інтерв'ю Bloomberg.

"Ми з самого початку говорили, що ми не в змозі і не можемо підтримати вторгнення Росії в Україну", — сказав він.

"Для нас Крим — це Україна, Донбас — це Україна — так і залишиться", - додав сербський лідер.

За його словами, Сербія не приєдналась до санкцій проти РФ, бо це вдарило би по її власній економіці. Росія також продає природний газ його країні за ціною нижчою від ринкової. Водночас Вучич наголосив, що не в усьому підтримує Росію.

"Ми не завжди радіємо деяким їхнім позиціям. У нас традиційно хороші стосунки, але це не означає, що ми підтримуємо кожне окреме рішення чи більшість рішень, які надходять із Кремля", - наголосив сербський лідер.

У грудні 2022 року Нідерланди запропонували заморозити вступ Сербії до ЄС через неприєднання до санкцій проти РФ.

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