Про це пише "Європейська правда".

Зазначається, що відповідний документ прийняла нижня палата парламенту Нідерландів – палата представників.

Згідно з текстом резолюції, узгодженість зовнішньої політики Сербії із зовнішньою політикою ЄС у 2022 році впала до 45%, тоді як роком раніше становила 64%, що є "важливим критерієм у процесі розширення" блоку.

"Злочинна війна, розпочата Росією проти України, робить як ніколи важливим дотримання країнами-кандидатами та країнами-членами ЄС положень спільної зовнішньої політики та політики безпеки ЄС", – зазначили нідерландські депутати.

Парламентарі закликали уряд Нідерландів звернутися до Європейської комісії з проханням до жовтня 2023 року вийти з "пропозиціями, на основі яких у процесі вступу до ЄС з країною-кандидатом можуть бути застосовані наслідки на неузгодженість із Спільною зовнішньою та безпековою політикою, зокрема, замороження процесу вступу".

Також зазначається, що в окремій резолюції нижня палата парламенту Нідерландів закликала уряд до того, щоб у разі зміни візової політики Сербії, якщо її зовнішня політика не буде достатньо скориговано, "безвізовий режим для Сербії був тимчасово зупинений за допомогою механізму екстреного гальмування не пізніше березня 2023 року".

Хоча в Нідерландах сам парламент не має прямого стосунку до здійснення зовнішньої політики, він надає уряду вказівки, на які той має орієнтуватися. Так сталося зокрема у випадку блокування Амстердамом переговорів про вступ із Албанією.

Окрім Білорусі, Сербія є єдиною країною в Європі, яка не підтримала європейські санкції проти Москви після вторгнення в Україну. Президент Сербії Александар Вучич раніше назвав міжнародний тиск на підтримку санкцій "полюванням на відьом".

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