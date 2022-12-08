Про це пише видання Politico з посиланням проєкти обмежувальних заходів санкційного пакета.

Відомо, що ЄС також хоче розширити список підсанкційних товарів авіаційної та космічній галузі, додавши до нього авіаційні двигуни та їхні частини, а також "ноутбуки, жорсткі диски, камери та об'єктиви".

Крім того, Єврокомісія запропонувала розширити санкційний список 169 організаціями, які постачають Росії товари, "що можуть сприяти технологічному вдосконаленню російського сектора оборони й безпеки".

В окремому документі, що деталізує список нових організацій, які підпадають під санкції, передбачається призупинення дії ліцензій на мовлення для російських каналів "НТВ/НТВ Мир", "Росія 1", "РЕН ТВ" і Першого каналу.

Також пропонується ввести санкції проти російських мілітарних формувань. Зокрема в списку присутній командир неонацистської групи "Русіч" Ян Петровський, яка підтримує тісні зв’язки з ПВК "Вагнера".

Щодо двигунів для безпілотників, хімічного та біологічного обладнання, засобів боротьби з масовими заворушеннями та електронних компонентів пропонується застосувати експортний контроль.

7 грудня ЄС оголосив про 9-й пакет санкцій проти РФ. ЄС введе санкції також проти трьох російських банків, включаючи повну заборону на транзакції "Російського банку розвитку регіонів", щоб ще більше паралізувати банкомати Путіна.

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