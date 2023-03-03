Про це повідомило видання The Guardian.

"Я можу сказати це, тому що моє міністерство дає дозвіл на експорт зброї... Сербія не постачає військове обладнання в жодну країну, що, на нашу думку, може бути проблематично в будь-якому випадку", - сказав він.