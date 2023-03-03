Глава МЗС Сербії Дачич заперечив заяву Москви про постачання боєприпасів Україні
Міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич заявив, що Белград не постачає зброї Україні
Про це повідомило видання The Guardian.
"Я можу сказати це, тому що моє міністерство дає дозвіл на експорт зброї... Сербія не постачає військове обладнання в жодну країну, що, на нашу думку, може бути проблематично в будь-якому випадку", - сказав він.
- У грудні 2022 року Нідерланди запропонували заморозити вступ Сербії до ЄС через неприєднання до санкцій проти РФ.
- 18 січня президент Сербії заявив, що війна в Україні погіршила його стосунки з Путіним.
- А 19 січня уряд Сербії оголосив про відправлення гуманітарної допомоги для України, зокрема надіслали електроенергетичне обладнання.
- 26 січня міністр закордонних справ Сербії Івиця Дачич натякнув, що Белград може змінити свій курс щодо РФ.
- 1 березня президент Сербії Александар Вучич заявив, що його співвітчизників, які воюють проти України у складі ПВК Вагнера, заарештують після повернення додому.
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