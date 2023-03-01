Про це пише POLITICO.

"Серби, яких завербували воювати в Україні, будуть заарештовані, коли вони повернуться додому та будуть у межах досяжності наших установ", - сказав Вучич.

Видання зазначає: хоч Сербія досі відмовляється підтримувати санкції ЄС проти Росії, вона дедалі більше демонструє незгоду з діями РФ.

"Сербія залишиться на своєму шляху до ЄС", - заявив Вучич журналістам.