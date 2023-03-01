Вучич заявив, що сербських найманців, які воюють проти України, заарештують після повернення додому
Президент Сербії Александар Вучич заявив, що його співвітчизників, які воюють проти України у складі ПВК Вагнера, заарештують після повернення додому
Про це пише POLITICO.
"Серби, яких завербували воювати в Україні, будуть заарештовані, коли вони повернуться додому та будуть у межах досяжності наших установ", - сказав Вучич.
Видання зазначає: хоч Сербія досі відмовляється підтримувати санкції ЄС проти Росії, вона дедалі більше демонструє незгоду з діями РФ.
"Сербія залишиться на своєму шляху до ЄС", - заявив Вучич журналістам.
- 26 січня міністр закордонних справ Сербії Івиця Дачич натякнув, що Белград може змінити свій курс щодо РФ.
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