Про це інформує видання Nova.

Повідомляється, що сьогодні в Сербії на засіданні уряду оголосили про направлення гуманітарної допомоги Україні.

Відправили першочергове обладнання направлена ​​для підтримки української енергосистеми.

У міністерстві енергетики Сербії заявили, йдеться про безоплатне електроенергетичне обладнання, яке EPS та EMS змогли нині виділити.

У грудні 2022 року Нідерланди запропонували заморозити вступ Сербії до ЄС через неприєднання до санкцій проти РФ.

Крім того, командування контингенту НАТО в Косові (KFOR) відхилило запит Белграда на введення сербського контингенту армії й поліції в Косово та Метохію.

18 січня президент Сербії заявив, що війна в Україні погіршила його стосунки з Путіним.

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