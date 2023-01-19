Сербія відправила Україні електроенергетичне обладнання як гуманітарну допомогу
19 січня уряд Сербії оголосив про відправлення гуманітарної допомоги для України, зокрема надіслали електроенергетичне обладнання
Про це інформує видання Nova.
Повідомляється, що сьогодні в Сербії на засіданні уряду оголосили про направлення гуманітарної допомоги Україні.
Відправили першочергове обладнання направлена для підтримки української енергосистеми.
У міністерстві енергетики Сербії заявили, йдеться про безоплатне електроенергетичне обладнання, яке EPS та EMS змогли нині виділити.
- У грудні 2022 року Нідерланди запропонували заморозити вступ Сербії до ЄС через неприєднання до санкцій проти РФ.
- Крім того, командування контингенту НАТО в Косові (KFOR) відхилило запит Белграда на введення сербського контингенту армії й поліції в Косово та Метохію.
- 18 січня президент Сербії заявив, що війна в Україні погіршила його стосунки з Путіним.
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