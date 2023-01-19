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Головна Світ Сербія відправила Україні електроенергетичне обладнання як гуманітарну допомогу

Сербія відправила Україні електроенергетичне обладнання як гуманітарну допомогу

19 січня, 2023 четвер
17:31
Світ Сербія

19 січня уряд Сербії оголосив про відправлення гуманітарної допомоги для України, зокрема надіслали електроенергетичне обладнання

Про це інформує видання Nova.

Повідомляється, що сьогодні в Сербії на засіданні уряду оголосили про направлення гуманітарної допомоги Україні.

Відправили першочергове обладнання направлена ​​для підтримки української енергосистеми.

У міністерстві енергетики Сербії заявили, йдеться про безоплатне електроенергетичне обладнання, яке EPS та EMS змогли нині виділити.

  • У грудні 2022 року Нідерланди запропонували заморозити вступ Сербії до ЄС через неприєднання до санкцій проти РФ.
  • Крім того, командування контингенту НАТО в Косові (KFOR) відхилило запит Белграда на введення сербського контингенту армії й поліції в Косово та Метохію. 
  • 18 січня президент Сербії заявив, що війна в Україні погіршила його стосунки з Путіним.  

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Сербія
допомога Україні
блекаут
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