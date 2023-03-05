Про це він сказав у Катарі, де бере участь в організованій ООН конференції, повідомляє видання Danas.

Також за словами Вучича, жодної одиниці сербської зброї чи боєприпасів не було продано ні Росії, ні Україні, а ті, хто стверджує протилежне, є "брехунами і їм повинно бути соромно, оскільки вони завдають шкоди Сербії".

"Для Сербії, згідно з міжнародним законодавством, є так звані дозволені користувачі, і Сербія може експортувати тільки в такі країни. Ми зробили все відповідно до закону, ми чисті, як сльоза", – сказав Вучич.

Коментуючи звинувачень в експорті зброї в Україну із Сербії через Туреччину він сказав, що Сербія захищена додатково.

"Ми додали (положення. - ред.), що неможливо експортувати боєприпаси, які ми передали Туреччині, без нашої згоди", - сказав Вучич, зазначивши, що Сербія "нікого не змушувала йти на війну".