"Ми чисті, як сльоза": Вучич заперечив постачання боєприпасів Україні чи Росії
Президент Сербії Александар Вучич у неділю, 5 березня, заперечив повідомлення про постачання сербських боєприпасів Україні чи Росії
Про це він сказав у Катарі, де бере участь в організованій ООН конференції, повідомляє видання Danas.
Також за словами Вучича, жодної одиниці сербської зброї чи боєприпасів не було продано ні Росії, ні Україні, а ті, хто стверджує протилежне, є "брехунами і їм повинно бути соромно, оскільки вони завдають шкоди Сербії".
"Для Сербії, згідно з міжнародним законодавством, є так звані дозволені користувачі, і Сербія може експортувати тільки в такі країни. Ми зробили все відповідно до закону, ми чисті, як сльоза", – сказав Вучич.
Коментуючи звинувачень в експорті зброї в Україну із Сербії через Туреччину він сказав, що Сербія захищена додатково.
"Ми додали (положення. - ред.), що неможливо експортувати боєприпаси, які ми передали Туреччині, без нашої згоди", - сказав Вучич, зазначивши, що Сербія "нікого не змушувала йти на війну".
- У грудні 2022 року Нідерланди запропонували заморозити вступ Сербії до ЄС через неприєднання до санкцій проти РФ.
- 18 січня президент Сербії заявив, що війна в Україні погіршила його стосунки з Путіним.
- А 19 січня уряд Сербії оголосив про відправлення гуманітарної допомоги для України, зокрема надіслали електроенергетичне обладнання.
- 26 січня міністр закордонних справ Сербії Івиця Дачич натякнув, що Белград може змінити свій курс щодо РФ.
- 1 березня президент Сербії Александар Вучич заявив, що його співвітчизників, які воюють проти України у складі ПВК Вагнера, заарештують після повернення додому.
- 4 березня стало відомо, що міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич заявив, що Белград не постачає зброї Україні.
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