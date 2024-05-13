Молдова та США проведуть спільні військові навчання
Молдовські та американські військовослужбовці візьмуть участь у спільних парашутних навчаннях 13-14 травня в межах навчань Swift Response
Про це повідомляє міністерство оборони Молдови.
Зазначено, що більше 200 військових із Сполучених Штатів і Молдови здійснюватимуть стрибки з двох військових літаків C-130 Hercules. Водночас бійці батальйону спеціального призначення Fulger та 82-ї дивізії Повітряно-десантних військ США виконають масові демонстраційні стрибки з висоти 350 метрів.
У повідомленні наголошують, що під час навчань будуть дотримані все необхідні заходи безпеки, тому громадська діяльність не порушуватиметься. Водночас у міноборони Молдови поінформували: з 16 травня в центрі й на півночі країни відбуватимуться переміщення військової техніки.
Swift Response відбуваються в межах багатонаціональних навчань Defender Europe 24.
- 12 травня міністерство оборони Молдови оголосило про проведення нових мобілізаційних навчань з резервістами, що триватимуть 20-24 травня та 27-31 травня.
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