Молдова та США проведуть спільні військові навчання

Про це повідомляє міністерство оборони Молдови.

Зазначено, що більше 200 військових із Сполучених Штатів і Молдови здійснюватимуть стрибки з двох військових літаків C-130 Hercules. Водночас бійці батальйону спеціального призначення Fulger та 82-ї дивізії Повітряно-десантних військ США виконають масові демонстраційні стрибки з висоти 350 метрів.

У повідомленні наголошують, що під час навчань будуть дотримані все необхідні заходи безпеки, тому громадська діяльність не порушуватиметься. Водночас у міноборони Молдови поінформували: з 16 травня в центрі й на півночі країни відбуватимуться переміщення військової техніки.

Swift Response відбуваються в межах багатонаціональних навчань Defender Europe 24.